Ottocentomila sterline a partita entrano nelle casse del Tottenham Hotspur Stadium grazie ai bar e ai ristoranti presenti all'interno dell'impianto sportivo.

di Annalisa Cesaretti - 26/04/2019 16:23 | aggiornato 26/04/2019 17:27

Ogni partita disputata dal Tottenham nel nuovo Hotspur Stadium è valsa ottocentomila sterline di cibo e bevande. Soldi che sono usciti dalle tasche dei tifosi e che, passando per i banconi dei bar e per i tavoli dei ristoranti, hanno gonfiato gli introiti del club. La scelta della società inglese di investire sull'appetito dei sostenitori si è rivelata provvidenziale. I registratori di cassa dei numerosi locali collocati all'interno dell'impianto e in prossimità degli ingressi esterni non mentono. Come riporta il Sun, infatti, il settore della ristorazione non sta deludendo le aspettative degli Spurs.

L'effetto novità, come sempre, fa la sua parte. Agli ideatori del progetto del Tottenham Hotspur Stadium, però, bisogna riconoscere un grande merito. Il punto a favore del reparto ristorazione è la varietà che offre. Gli amanti della tradizione, ad esempio, possono scegliere di gustarsi l'accoppiata vincente panino - boccale di birra nel pub dello stadio. I posti a sedere non mancano: sembra che abbia il bancone più lungo di tutte le birrerie presenti negli impianti sportivi in giro per il mondo. La scelta di chi, invece, ha un palato sopraffino potrebbe ricadere sul ristorante Galvin's e sui suoi chef stellati. Insomma, la nuova struttura presenta locali in grado di accontentare tutti. E insieme all'appetito dei tifosi crescono le speranze del club.

Al solo pensiero degli incassi futuri il Tottenham già si lecca i baffi. Il primo match giocato nel recentissimo Hotspur Stadium - quello di Champions League contro il Manchester City - aveva servito al club una portata ricca, condita da ottocentomila sterline. E il menù è rimasto invariato per le successive gare casalinghe contro Crystal Palace, Huddersfield e Brighton. Basta una calcolatrice e qualche considerazione a far salire l'acquolina in bocca. Quattro partite sono state sufficienti a far sì che grazie al reparto ristorazione la nuova struttura percepisse un'entrata totale di circa 3,2 milioni di sterline. Se nella prossima stagione il club riuscisse a mantenere lo stesso ritmo d'incassi per ognuna delle 19 partite di Premier League da disputare in casa, finirebbe col guadagnare 15,2 milioni. Ecco perché c'è tanto ottimismo in quella zona di Londra.

Tottenham Hotspur Stadium, il club vuole offrire un menù più ricco

Il Tottenham vuole sfruttare a pieno ogni settore dello stadio, non solo quello della ristorazione. Al di là di pub e ristoranti, i piatti forti del nuovo impianto rimangono il campo e gli spalti che lo circondano. L'idea del club, quindi, sarebbe quella di mettere a disposizione la struttura anche per sport diversi dal calcio. Cantanti e band, inoltre, potrebbero sfruttare l'impianto per i loro concerti. Gli spalti, con i loro 62mila posti a sedere, possono ospitare platee numerose.

Il Tottenham Hotspur Stadium in breve tempo è diventato un modello per gli altri club della Premier League. Arsenal e Manchester City starebbero già studiando dei piani di ammodernamento dei loro impianti finalizzati ad aumentarne il volume degli incassi. Il messaggio del Tottenham è chiaro: varietà e innovazione muovono anche e soprattutto il mondo del calcio.