Stadio in comune per Boca e River: pazza idea a Buenos Aires

D'Onofrio ha esposto la sua idea durante un programma televisivo cileno, spiegando di aver già avuto un incontro con Macri sulla questione legata allo stadio in comune. Il capo di stato argentino, ovviamente, dovrà tener conto del parere del Boca Juniors : per quanto la Bombonera abbia bisogno di un restyling come il Monumental, l'idea di condividere un nuovo impianto non sembra essere particolarmente gradita all'ambiente xeneize.

Le due finaliste, nonché protagoniste di una delle rivalità più accese del mondo calcistico, potrebbero abbandonare i propri impianti per traslocare in una nuova struttura, più moderna e funzionale, che però sarà condivisa dai due club: i Millionarios direbbero addio al Monumental, mentre gli Xeneizes saluterebbero la storica Bombonera.

Sono passati meno di 5 mesi dal Superclasico del Santiago Bernabeu, location insolita per assegnare la Copa Libertadores 2018 . Con gli animi ancora accesi, i campioni sudamericani del River Plate e i rivali cittadini del Boca Juniors spalancano occhi e orecchie davanti alla clamorosa proposta delle ultime ore: uno stadio in comune a Buenos Aires.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK