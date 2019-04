In Spagna si sta pensando di giocare la Supercoppa in Arabia Saudita

L'accordo sembra molto vicino e la Federazione spagnola è pronta a portare la Supercoppa per sei anni in Arabia Saudita.

0 condivisioni

di Antonio Cunazza - 26/04/2019 07:33 | aggiornato 26/04/2019 07:57

Anche la Spagna potrebbe presto sfruttare la carta "esotica" per promuovere il proprio calcio. L'idea è la nuova Supercoppa, da giocare con un format a quattro squadre in Arabia Saudita per i prossimi sei anni.

Già l'edizione 2018, giocata in una finale classica fra Barcellona e Siviglia, era stata disputata a Tangeri in Marocco, ma l'idea dell'accordo con l'Arabia, unito al nuovo sistema della competizione, potrebbe ulteriormente aumentare il ritorno economico per la Federazione.

L'accordo è in fase di trattativa avanzata e Luis Rubiales, presidente della RFEF (la Federazione di calcio spagnola), ne ha parlato come una "concreta possibilità": sul piatto ci sono i 180 milioni di euro per sei anni che il paese arabo sarebbe disposto a pagare per ottenere l'evento, ma restano da sciogliere le riserve della Liga e i dubbi legati alla realtà civile del paese arabo.

Il King Abdullah Sports City Stadium ha ospitato quest'anno la Supercoppa Italiana Juventus-Milan

Spagna, accordo da 180 milioni di euro per portare la Supercoppa in Arabia Saudita

Non è un mistero che i rapporti tra Federazione spagnola e Liga siano molto complicati. L'idea della lega di far giocare una partita di campionato a Miami (Barcellona-Girona) era stata bloccata proprio dai capi del calcio iberico mentre, al contrario, il nuovo format della Supercoppa proposto da Rubiales per ora non è piaciuto ai vertici del massimo campionato spagnolo.

La nuova Supercoppa spagnola si giocherebbe a quattro squadre: alle vincitrici di Liga e Copa del Rey si aggiungerebbero le due semifinaliste della coppa nazionale, per un sistema di semifinali/finale, e l'Arabia Saudita sembra il paese più adatto per raggiungere l'accordo da 30 milioni l'anno per ospitare questo nuovo mini-torneo.

Inoltre non è una novità che la Supercoppa sia un trofeo facile all'esportazione: la Francia ha una tradizione piuttosto consolidata nel giocare la propria Supercoppa all'estero da diversi anni a questa parte. E la stessa Italia ha appena dato il via all'accordo triennale proprio con l'Arabia Saudita, non senza incorrere nelle polemiche legate alla questione dei diritti umani nel paese arabo.