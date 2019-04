Ho letto l'intervista a Leonardo - ha esordito Salvini - in cui chiedeva la sospensione della partita per qualche coro di qualche imbecille. I cori di qualche imbecille non vengono fermati con la sospensione delle partite, ma dal 99% dei tifosi che sono educati e rispettosi

"Salvini se l'è cavata utilizzando la parola vergogna per esprimere il gioco del Milan, ma credo debba usarla per episodi molto più gravi". Queste le parole di Leonardo affidate alle pagine de La Gazzetta dello Sport. Dichiarazioni a cui ovviamente ha fatto seguito la risposta del Ministro degli Interni.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK