Il giovane attaccante delle Merengues si è messo in mostra contro il Getafe, incassando i complimenti di Zidane: "Non ha paura di niente".

di Andrea Bracco - 26/04/2019 16:04 | aggiornato 26/04/2019 16:09

La sfida dal sapore di Champions League giocata al Coliseum Alfonso Perez verrà ricordata principalmente per le pochissime emozioni regalate ai presenti, e per qualche giocata in grado di ravvivare una partita conclusasi con un salomonico 0-0. Che non ci si dovesse aspettare troppo spettacolo d'altronde era prevedibile: il Getafe, in piena lotta per entrare nell'Europa che conta, ha bloccato ogni iniziativa del Real Madrid e retto alla forza d'urto schierata da Zidane dal primo minuto.

Nella formazione mandata in campo dal francese faceva bella mostra anche Brahim Diaz, alla prima presenza stagionale da titolare: l'attaccante arrivato a gennaio dal Manchester City ha giocato 71 minuti di livello discreto, mettendosi in mostra senza soluzione di continuità e sfoderando, di tanto in tanto, qualcuna delle skills che durante la scorsa sessione di mercato invernale hanno convinto le Merengues a sborsare quasi 16 milioni di sterline per portarlo nella capitale spagnola.

Già, perché Diaz in Spagna aveva cominciato una lenta ma inesorabile ascesa: nato nel 1999, l'attaccante originario di Malaga è cresciuto proprio nel vivaio andaluso, prima di passare ai Citizens nel 2013 dietro a un pagamento di solo 300mila euro. Un vero affare, soprattutto per Pep Guardiola, suo estimatore dai tempi in cui allenava il Barcellona. Il catalano aveva provato più volte a portarlo alla Masia senza mai avere successo. Il Malaga, impossibilitato a trattenerlo, si è invece dovuto accontentare.

A qualche anno di distanza ecco che il Real Madrid ha tentato il colpaccio, portandosi a casa uno dei prospetti under 21 potenzialmente più forti d'Europa. Con Solari e Zidane però Diaz, almeno fino a oggi, è sempre stato una sorta di comprimario, prova ne siano i 150 minuti messi insieme prima di scendere in campo a Getafe. Ora però il tecnico francese sta facendo delle attente riflessioni su ogni singolo della rosa: su suggerimento di Florentino Perez, Zizou è chiamato a valutare quali e quanti giocatori oggigiorno presenti in squadra possano rientrare nei piani futuri del club.

Dopo lo 0-0 del turno infrasettimanale, lo stesso Brahim Diaz ha parlato ai microfoni dei media spagnoli confermando la propria volontà di rimanere alle Merengues anche in futuro, convinto di potersi giocare in pieno le proprie possibilità:

Sono soddisfatto del lavoro svolto fino a oggi. So di essere nel club più importante al mondo e il mio obiettivo è di rimanere qui a lungo. Sicuramente mi giocherò al meglio ogni opportunità che mi verrà concessa.

La prestazione del 20enne malagueno è stata commentata anche dallo stesso allenatore, che ha espresso parole al miele per un talento quasi totalmente da sgrezzare, ma già in grado di farsi valere in un contesto importante come quello madridista:

Gli piace giocare e io adoro i giocatori così. Ha fatto una buona partita, dimostrando di avere carattere: non so cosa succederà, ma l'unica cosa che conta è che oggi lui abbia fatto bene. Per il futuro si vedrà.

Nel frattempo però Diaz potrebbe essere sempre più impiegato durante questo rush finale nel quale il Real Madrid non si gioca più nulla. Nelle prossime settimane i castigliani sono attesi da alcuni test ideali per l'ex Manchester City, che Zidane ha schierato da esterno destro nel suo 4-3-3. La prime risposte sul campo sono arrivate: adesso tocca alle conferme.