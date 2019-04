Il quattro volte iridato Rea teme che una SBK costosa e simile ad una MotoGP possa mettere a rischio la permanenza dei team indipendenti, Johnny punta il dito sulla V4 R messa in pista da Ducati. Il costo base di 40000 euro è ritenuto da lui troppo alto.

di Mirko Colombi - 26/04/2019 11:57 | aggiornato 26/04/2019 14:02

Jonathan Rea non vince più in SBK e per il nordirlandese il pericolo è dietro l'angolo. Quale pericolo? Ormai constatata la superiorità di Bautista con la Ducati, dove si celerebbe l'ennesima insidia? Da una recente intervista rilasciata al periodico spagnolo Marca, il quattro volte campione ha lanciato l'allarme. L'opinione del numero 1 Kawasaki getta paure su un campionato che sta vivendo una fase di rilancio. Rea non aveva mai parlato così negli anni precedenti e le sue parole hanno fatto notizia.

Sotto accusa è proprio la Rossa, moto rivale ed incontrastabile - per lui - quest'anno. Johnny ne è certo: Alvaro riesce a vincere grazie al suo talento, certo, ma non solo. Il Cannibale imputa i motivi del propri digiuno proprio a Ducati, "rea" di aver messo in pista una MotoGP stradale. Questo preoccupa il pilota del team Provec, per un motivo molto chiaro: i costi relativi da sostenere. Introdurre sul mercato modelli dalla tiratura limitata e dal costo massimo di 40000 euro è un limite troppo pericoloso. E vizioso.

Jonathan pensa che per le squadre private - rinominate "indipendenti" - la fine agonistica sarebbe certa ed imminente. Partendo da un prezzo così alto per la moto standard, le conseguenti spese di acquisto, elaborazione e reperimento pezzi di ricambio salirebbero alle stelle. In quel caso, spiega Rea - solo le strutture ricche o supportate direttamente dalle Case potrebbero continuare a correre in SBK. Al momento non sappiamo se i timori del pluricampione siano giustificabili ma qualcosa già è successo. Honda sta preparando un modello nuovo, Aprilia lo ha già lanciato e venduto. Il prezzo? Circa 40000 euro. Kawasaki non starà a guardare, aspettiamoci una versione spinta della ZX-10RR.

La paura fa 90, anzi, 40000 euro, circa. Questo il prezzo imposto dal regolamento FIM, relativo ai modelli stradali - speciali - che introducono le versioni da corsa poi preparate dai team. Secondo Johnny Rea tutto ciò non va bene, perchè porta a conseguenti preparazioni ulteriormente costose ed onerose. In questo momento Johnny non vince ed incassa ripetutamente i colpi del rivale Bautista, che vanta - pensa il pilota Kawasaki - una moto da categoria superiore

In Ducati sono stati bravi e Alvaro è sicuramente forte e meritevole di primato. Faccio loro i miei complimenti, però penso che mettere in SBK un mezzo da MotoGP sia troppo costoso. Il rischio è che i team indipendenti non riescano poi a sostenerne le spese e non sarebbe una bella cosa per il campionato stesso. Senza la presenza di squadre private la serie non ha futuro, perché pochi sarebbero i piloti iscritti. Se le altre Case costruttrici faranno come Ducati, sarà per noi la fine.

Disfattista o realista? Il pericolo esiste davvero? Rea, sicuramente, sta attraversando il momento più basso da quando ha iniziato con Kawasaki e, forse, tutto incide nel pensiero di Johnny. I dati di ascolto dicono che il Mondiale sia in netta crescita, quindi, sulla strada del recupero di sponsor e audience. Inoltre, se guardiamo la storia della SBK, sin dalla notte dei tempi esistevano modelli di serie speciali e costosi. Volete degli esempi? Le Honda RC30 ed RC45, la Ducati 916 SPS. Nel frattempo, la marca di Tokio sta per lanciare una versione nuova della Fireblade, Aprilia ha messo in vendita la RSV4 X - con Max Biaggi primo acquirente - mentre Kawasaki sta studiano una evoluzione della già vincente Ninja ZX-10RR. Chissà, magari la verdona sarà simile ad una Ducati Panigale V4 R.