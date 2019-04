Il racconto di Adebayor di quell'episodio avvenuto nello spogliatoio del Real Madrid, subito dopo una tripletta realizzata dal portoghese.

Non è stata un'esperienza indimenticabile, quella di Emmanuel Adebayor al Real Madrid. Un prestito di sei mesi che non è valso la riconferma nelle Merengues, ma dove è comunque riuscito a mettere insieme 22 presenze e 8 gol totali. Erano i Blancos di José Mourinho e Cristiano Ronaldo, che al termine di quella stagione conquistarono la Copa del Rey.

L'attaccante togolese, a distanza di 8 anni da quell'esperienza, ha raccontato un episodio accaduto nello spogliatoio all'intervallo di una gara, dopo una tripletta di CR7, che a quanto pare non era stata sufficiente per lo Special One.

Quella scena è rimasta ben impressa nella mente di Emmanuel Adebayor, che già all'epoca era rimasto decisamente sorpreso da quello a cui aveva dovuto assistere. José Mourinho perse infatti la pazienza una volta rientrati nello spogliatoio e nel suo mirino era finito proprio colui che aveva appena realizzato tre gol.

Adebayor racconta una lite tra Mourinho e Cristiano Ronaldo

Adebayor ha raccontato quell'episodio nel corso di un'intervista rilasciata a The Daily Mail:

Quando giocavo nel Real Madrid, stavamo vincendo 3-0 a fine primo tempo. Mourinho entrò nello spogliatoio e impazzì. Prese a calci il frigo, la televisione e rovesciò l'acqua. "Uccise" chiunque. Ricordo che se la prese con Cristiano Ronaldo dopo che aveva realizzato una tripletta. Gli disse: "Tutti dicono che sei il migliore al mondo e stai giocando malissimo. Dimostrami che sei il migliore".

L'attaccante togolese rivela di essere rimasto sorpreso anche da altri fattori nel corso della sua esperienza al Real Madrid. Tra questi, la modalità di allenamento di Cristiano Ronaldo:

Lui si allenava con noi come se lo stesse facendo con i suoi bambini. Passava il pallone con la schiena, la controllava con il collo. Una volta ha trattenuto il pallone per 5 secondi con un solo tocco. Come è possibile? Nella palestra, wow. Io e Sergio Ramos eravamo i più forti. Ma poi arrivava Cristiano Ronaldo e ci diceva: "Pensate sia difficile?". Noi facevamo cinque ripetute, lui ne faceva 30.

L'esperienza al Metz e il pensiero al suicidio

Nel corso della stessa intervista, Adebayor ha raccontato anche un particolare molto più duro della sua carriera, quello avvenuto mentre era un giocatore del Metz. Era il 1999, lui aveva 16 anni ed era appena arrivato in Europa dall'Africa, completamente solo. Un passaggio decisamente traumatico e vissuto inizialmente malissimo:

Mi hanno messo una grande pressione addosso e non riuscivo a gestirla. La mia famiglia era povera e in certe situazioni vi è una grande solidarietà fra i membri che la compongono. Prenderebbero una pallottola per te, ma quando uno ce la fa è come se fosse in debito con tutti. Al Metz mi davano forse 3mila sterline al mese, la mia famiglia chiese per una casa da 500mila. Il club era stanco del mio comportamento, ricordo che una notte mi sono seduto sul mio letto e ho pensato "Ma cosa ci faccio qui? Nessuno è felice con me, quindi qual è il mio senso della vita?".

Tanti pensieri negativi, che lo portarono addirittura a prendere in considerazione un'ipotesi estrema, quella del suicidio:

Avevo una farmacia sotto il mio appartamento, comprai pacchetti e pacchetti di pasticche. Non volevano vendermele, ma io dissi che mi servivano per fare beneficenza in Togo. Ho fatto i preparativi, avevo bevuto tutta l’acqua. Poi ho chiamato il mio migliore amico a mezzanotte. Mi disse che dovevo calmarmi, che c’erano delle cose importanti per cui valeva la pena vivere. Mi disse anche che avevo il potenziale per cambiare l’Africa. Gli dissi che era un venditore di sogni e io al momento non avevo bisogno di comprarne. Però mi ha allontanato da quel gesto. Ho pensato che Dio stesse tenendo qualcosa in serbo per me.

E in quel momento iniziò la vera carriera di Emmanuel Adebayor. Ricca di successi ed esperienze importanti. Come quella che lo ha portato a condividere lo spogliatoio del Real Madrid con campioni del calibro di Cristiano Ronaldo.