Potevo già camminare e mi allenavo da due mesi. Mi ha ferito sentire le critiche da parte di ex giocatori e colleghi che quando hanno giocato hanno fatto peggio di me. Questo mi ha dato fastidio

La mia migliore qualità è sempre stata il palleggio. Non smetterò mai di giocare così. Questa è la versione migliore di me, la mia abilità. A volte mi dà fastidio quando mi criticano, perché è il mio gioco. Penso sia difficile da spiegare a chi guarda, ma questo è quello che io sento di fare in campo

Ho lasciato il Barcellona perché volevo una nuova sfida. Volevo vincere e cercare qualcosa di nuovo da un’altra parte. Il Barcellona è un club che mi ha sempre affascinato e che ancora mi emoziona oggi. Parlo spesso con i miei ex compagni, ma in quel momento volevo provare qualcosa di nuovo ed è per questo che ho deciso di andarmene

Che vergogna! Hanno messo quattro persone - scrisse Neymar su Instagram - che non capiscono nulla di calcio a guardare un’azione al rallenty davanti a una TV. Non c’è nulla, dove può mettere le mani?

