Domenica, a Old Trafford, la sfida tra due allenatori che vivono situazioni simili. Partenza lanciata e poi flessione. Ora in ballo ci sono Champions e conferma.

di MarcoValerio Bava - 26/04/2019 19:28 | aggiornato 26/04/2019 19:33

Solskjaer contro Sarri, Manchester United contro Chelsea. A Old Trafford è spareggio Champions, chi vince aumenta sensibilmente le proprie possibilità di quarto posto, chi perde invece rischia di dire addio alle residue chance di giocare il prossimo anno la principale competizione continentale per club. La Premier League regala un altro big match, una sfida che in Inghilterra è un classico e che dirà molto anche sul futuro dei due tecnici. L'unico precedente tra i due sorride a Solskjaer che ha battuto Sarri in FA Cup il 18 febbraio scorso: a Stamford Bridge finì 0-2 con reti di Herrera e Pogba. Un'altra era calcistica.

Oggi Ole e Maurizio vivono momenti e situazioni diverse, ma al contempo simili. Entrambi in discussione, entrambi sul filo dopo una partenza lanciata, con i tifosi che non nascondono l'ambizione verso un futuro migliore e magari con manager più titolati ed esperti rispetto a palcoscenici così esigenti.

La partita di Manchester non può essere una sfida come tante. Ci si gioca tanto. Forse tutto. L'incrocio tra Blues e Red Devils ha il sapore della finale, dell'ultima chiamata. La Champions ha un peso specifico troppo rilevante nel futuro dei club, Abramovich, per esempio, non tollererebbe di rimanere fuori dalla competizione per il secondo anno consecutivo, con tutte le ricadute economiche e d'immagine che ciò comporta. Discorso simile per la proprietà dello United che progetta il rilancio, un rilancio che però deve passare dalla qualificazione alla vecchia coppa dei campioni.

Premier League, Sarri sfida Solskjaer: vale una finale

Sarri contro Solskjaer: sfida tra allenatori in crisi

Il Chelsea viaggia a pieno ritmo in Europa League, dove ha raggiunto la semifinale (sfiderà l'Eintracht) ed è ancora imbattuto. Molta più fatica i Blues la fanno invece in Premier League. Nelle ultime sei gare sono arrivate solo otto punti e due vittorie. Ma è il cammino di Hazard e compagni nel complesso a essere deludente. E pensare che l'inizio dell'avventura di Sarri a Londra era stato entusiasmante: nelle prime dodici giornate erano stati conquistate otto vittorie e quattro pareggi, per un totale di 28 punti.

La sconfitta contro il Tottenham ha minato certezze e risultati e da lì ecco arrivare sconfitte, mancanza di gioco e critiche. Nelle seguenti 33 partite ecco ben otto ko e solo dodici successi corredati da tre pareggi. Poco per soddisfare la piazza, causa anche dell'eliminazione dall'FA Cup e della sconfitta in finale di Coppa di Lega. Oggi il Chelsea è sì quarto in campionato con 67 punti, ma il deludente pareggio interno con il Burnley ha fatto di nuovo il tono della protesta al partito del Sarri Out. Discorso simile si può fare per Ole Gunnar Solskjaer. Il norvegese era subentrato a Mourinho a dicembre, dopo il ko contro il Liverpool, il suo impatto era stato straordinario con dieci vittorie e due pareggi nelle prime dodici partite da tecnico dello United in Premier League. Un filotto che aveva permesso ai Red Devils di recuperare undici punti ai Blues e tornare prepotentemente in zona Champions.

Poi però il blackout. La squadra, dopo la straordinaria impresa di Parigi, si è inceppata. Niente più gol a grappoli, niente più difesa attenta, niente più risultati. lo United ha perso sette delle ultime nove partite (considerando tutte le competizioni), Pogba e compagni hanno detto addio a Champions ed FA Cup; un cammino così non si vedeva dal 1962. Un dramma sportivo, tanto che a Old Trafford la fiducia in Solskjaer ora è ai minimi termini e qualcuno invoca addirittura il ritorno di Mourinho. Di più coloro che invece vorrebbero Pochettino sulla panchina che fu di Ferguson. Olegend ora ha un solo modo per risalire nei sondaggi e nelle preferenze della parte rossa di Manchester, battere il Chelsea e rilanciare la candidatura dello United per il quarto posto.