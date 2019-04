I due gioielli dei Reds protagonisti nella notte di Anfield: una doppietta a testa per riportare la squadra di Klopp in vetta alla classifica, aspettando il risultato del City.

0 condivisioni

di Daniele Rocca - 26/04/2019 22:58 | aggiornato 26/04/2019 23:05

Non c'è partita ad Anfield. Al Liverpool basta il primo tempo per certificare la vittoria sull'Huddersfield ultimo in Premier League. Un successo che permette ai Reds di riportarsi in testa alla classifica: controrisposta al Manchester City di Guardiola, che mercoledì sera si era aggiudicato il derby con lo United. Adesso sono due i punti di vantaggio.

Ma la squadra di Klopp ha giocato una partita in più. È tempo di accomodarsi sul divano per il Liverpool, aspettando domenica pomeriggio per conoscere il risultato del City, atteso da una insidiosa trasferta sul campo del Burnley. Dopodiché mancheranno le ultime due giornate per sancire la vincitrice della Premier League.

Restando sull'attualità, ennesima prestazione sontuosa da parte dei Reds. E non solo dal punto realizzativo: cinque gol segnati, le doppiette di Mané e Salah, ma gli applausi vanno anche alla difesa, che continua a non subire. Il Liverpool ha subito appena tre gol nelle ultime cinque giornate di campionato e viene da due clean sheets consecutive. Può essere davvero l'anno buono.

Getty Images Il colpo di testa di Mane per il 4-0 del Liverpool

Premier League, Liverpool-Huddersfield

È il periodo dei gol lampo in Premier League. Dopo il record battuto da Long qualche giorno fa, Keita prova ad avvicinarsi segnando ad appena 15 secondi dal fischio d'inizio. Pasticcio colossale della retroguardia dell'Huddersfield, che consente al centrocampista dei Reds di sbloccare il risultato.

1 - WHAT A START FROM THE REDS! Mo Salah slides in Keita who finishes off the far post! 16 SECONDS!



[1-0]#LIVHUD pic.twitter.com/wHYOVFQ3lA — Liverpool FC (@LFC) April 26, 2019

Partita subito in discesa, non potrebbe chiedere di meglio il Liverpool. Salah ci prova due volte, ma a fare centro è Sadio Mané: colpo di testa perfetto e doppio vantaggio per i padroni di casa. Ad Anfield è già cominciata la festa. Il punto interrogativo lo mette Salah al tramonto del primo tempo. Un solo minuto di recupero concesso dall'arbitro, tanto basta al faraone egiziano per fare 3-0. Partita chiusa in 45' minuti.

120 Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Liverpool v Huddersfield Town - Premier League 2018/2019-foto-121

Chiudi 1 di 120

La ripresa: arrivano le doppiette

Nel secondo tempo l'Huddersfield prova la reazione d'orgoglio, Bacuna e Mounié spaventano la difesa del Liverpool, ma Alisson si fa trovare pronto e sventa il pericolo. Dopo la sfuriata degli ospiti sono i ragazzi di Klopp a tornare in avanti. E lo fanno in modo efficace: minuto 66 e arriva il poker rosso. Ancora una volta c'è la firma di Mané: è l'undicesimo gol nelle ultime 12 apparizioni.

83 - Another assist for Robbo, who slides the ball nicely across to Salah, who taps it in.



Anfield is rocking!



[5-0]#LIVHUD pic.twitter.com/C0tLoVY5qk — Liverpool FC (@LFC) April 26, 2019

Ovazione di Anfield per il ritorno sul campo di Oxlade-Chamberlain, che non disputava una gara ufficiale da quasi un anno. L'ex Arsenal sfiora subito il gol. Stessa cosa Mané, vicinissimo alla tripletta personale, fermato dal palo. Il quinto gol arriva solo due minuti più tardi. Doppietta anche per Salah, sono 21 reti in stagione, sull'assist perfetto di Robertson. Il Liverpool vince e torna davanti al City, che giocherà domenica. È il 29esimo sorpasso in vetta, questa Premier non finisce mai.