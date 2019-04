Nella città russa che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 2014 si vive sempre di sport. Un esempio per la candidatura Milano-Cortina in vista del 2026.

Cosa ne è rimasta della “Piccola Venezia” di Sochi, zona costruita su un piccolo bacino d’acqua che ha ospitato le Olimpiadi invernali numero ventidue? Sicuramente è una piazza di estrema bellezza. Poi la torcia olimpica, uno stadio da 40mila posti per il calcio, il muro delle medaglie e un’area visitabile che vive tutt’ora grazie al Gran Premio di Formula 1. A 5 anni di distanza, la prima manifestazione olimpica invernale della Russia è ormai un ricordo. Restano le infrastrutture e la voglia, ancora, di lanciarle e crearci un grande indotto intorno.

Benvenuti ad Adler, 28km dal centro cittadino di Sochi, sul Mar Nero. Dell’orso bianco, la lepre e il leopardo delle nevi, mascotte della kermesse, non ci sono tracce. Il resto degli impianti invece, sono a Krasnaja Poljana. In alta montagna, dove ancora nevica e le piste da sci sono il massimo del divertimento per i turisti russi. Sochi è così: mare e monti, spiaggia e neve.

Per il presidente Vladimir Putin, le Olimpiadi dovevano essere il punto di partenza per trasformare Sochi in una meta appetibile. La spesa iniziale di 12 miliardi di dollari è mutata in una cifra monstre: 52 miliardi. Un tema caldo, anche se si parla di Giochi invernali, che in maniera indiretta colpisce anche l’Italia. Da noi si discute ancora della mancata candidatura di Roma per le Olimpiadi estive del 2024. Ma soprattutto ci sono Milano e Cortina per ospitare i Giochi d’inverno del 2026. Sfida a Stoccolma, con la decisione che dovrebbe arrivare a fine giugno.

Sochi, Medal Plaza: la piazza principale del villaggio olimpico

Sochi, il bello delle Olimpiadi: cosa hanno lasciato i giochi del 2014

L'idea e il costo delle Olimpiadi invernali

Sochi è una bellissima città affacciata sul Mar Nero. È anche forse la città “meno russa” della Russia. Per il clima soprattutto, piuttosto mite rispetto alle temperature glaciali del resto del paese. Ma ha una particolarità: alle spalle delle spiagge ci sono le montagne e dunque la neve. Un posto perfetto per organizzare le Olimpiadi invernali fortemente volute da Vladimir Putin. Dal 7 al 23 febbraio del 2014, via ai Giochi con 15 discipline e 98 gare per un totale di 82 paesi partecipanti. Funziona tutto alla perfezione. Ma a distanza di 5 anni cosa ne è del Villaggio Olimpico?

I giochi sono stati la spinta per creare infrastrutture e posti di lavoro. Il Parco Olimpico, stretto dal circuito di Formula 1, si sviluppa attorno alla Medal Plaza. Qui spicca ancora la torcia olimpica, una scultura enorme che sovrasta la piazza. Sotto a un caldo sole, tanti cittadini approfittano dell’enorme spazio all’aperto per varie attività: si passeggia, si corre, qualcuno va sui pattini, altri sullo skate. Altri ancora usano biciclette e monopattini che si possono noleggiare per pochi rubli in zona.

Intorno ci sono i palazzetti dello sport. Altre opere faraoniche, come il Palazzetto del Ghiaccio Bol’soj per l’hockey da circa 12mila posti. Poi quello per il pattinaggio e per il curling. Tutti ambienti che vivono di sport, soprattutto nel fine settimana, e di qualche turista “sportivo” curioso che ha voglia di respirare ancora il profumo di Olimpiadi. A circa 1km c’è il Villaggio Olimpico, diviso in due grandi blocchi, che ha ospitato tutti gli atleti. Qui la situazione non pare essere delle migliori. Le casette sono totalmente abbandonate e lasciate in mano ai vandali. Lo slogan della manifestazione era “Gateway to the Future”, ovvero accesso al futuro. Ha funzionato a metà.

Sochi, il villaggio olimpico di domenica

La spinta della FIFA

Alle spalle della piazza c’è lo stadio Olimpico Fišt, teatro delle cerimonie di aperture e di chiusura delle Olimpiadi. Un impianto costruito appositamente e rilanciato l’anno scorso per i Mondiali russi di calcio. Per fortuna, dice qualcuno. Quattro partite dei gironi più un ottavo di finale e un quarto di finale. Una serata amara quella del 7 luglio 2018, quando la Russia padrona di casa perde contro al Croazia ai rigori. Ancora prima, sul prato dell’Olimpico, si sono giocati 4 match (di cui una semifinale) della Confederations Cup 2017, che però non ha riscontrato un grande successo di pubblico. Parti delle tribune erano completamente vuote.

Servono strategie

Sochi, come tutte le altre città che hanno ospitato un'Olimpiade, deve fare i conti e poi porsi una domanda: vale la pena investire così tanto? Secondo un sondaggio dell’Associated Press e il Nord Center for Public Affairs Research, il 51% dei russi è convinto che i giochi siano stata una enorme fortuna per l’economia. La domanda se la pone anche l’Italia. Va avanti la candidatura di Milano e Cortina per ospitare insieme le Olimpiadi invernali del 2026. In Italia si vogliono assolutamente i cinque cerchi dopo lo stop per i giochi estivi di Roma 2024. Lì fu la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, a dire no alla candidatura. Contro l’intenzione del presidente CONI, Giovanni Malagò. Una decisione, secondo il numero uno dello sport italiano, “suicida e autolesionista”.

Sochi, la sconfitta della Russia contro la Croazia: match giocato allo stadio Olimpico

Il dossier di Milano e Cortina è già sul tavolo del Comitato Olimpico di Losanna. Spesa a quanto pare ripagata: 1miliardo e 200 milioni totali, di cui 900 milioni pagati dal CIO e il resto spalmato in diversi anni e a carico di città, regioni e privati. Vale la pena investire così tanto quando si hanno le idee chiare sul dopo Olimpiadi. Con certe cifre, lo sport potrebbe anche passare in secondo piano a favore dei servizi al cittadino.