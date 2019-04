Bucks, Celtics, Raptors e Sixers si daranno battaglia in delle semifinali di conference mai così interessanti, avvincenti e incerte.

0 condivisioni

di Simone Mazzola - 26/04/2019 07:49 | aggiornato 26/04/2019 07:54

La Eastern Conference ha già stabilito quali saranno le proprie quattro pretendenti al trono e per la prima volta dopo tanto tempo sembra che qualunque di queste potrebbe davvero dare l’assalto al titolo NBA con credibili possibilità di riuscita. Da una parte c’è lo scontro tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics che hanno regolato rispettivamente Detroit Pistons e Indiana Pacers per 4-0, mentre dall’altra ci sono Toronto Raptors e Philadelphia 76ers che hanno eliminato con lo stesso risultato di 4-1 Orlando Magic e Brooklyn Nets.

I 4-0 di Celtics e Bucks hanno radici piuttosto diverse. Per i detentori del miglior record NBA è stata tutto sommato una passeggiata, perché i Pistons senza Griffin (o con lui a mezzo servizio) sono stati davvero un banco poco provante ai fini delle ambizioni di titolo, ma ciò che ha lasciato piacevolmente sorpresi è la voglia di Giannis e compagni di non lasciare assolutamente nulla d’intentato chiudendo la serie senza esitazioni. Per i Celtics invece il percorso, per quanto possa dirlo un cappotto, è stato più tortuoso perché i Pacers hanno dato del filo da torcere in tutte e quattro le partite, dove i Celtics hanno fatto valere il maggior talento e sfruttato l’assenza di una pedina cruciale come Victor Oladipo.

Le serie di Raptors e Sixers invece hanno avuto un denominatore comune, ovvero la sconfitta in gara 1 e poi la redenzione con il filotto di quattro vittorie consecutive per chiudere. I Sixers dopo la batosta della gara di apertura hanno dimostrato di saper rispondere e soprattutto aggiustare tatticamente una serie che sarebbe potuta diventare noiosa per l’entusiasmo dei Nets, mentre i Raptors hanno saputo scacciare i demoni delle solita gara uno persa in casa, facendo valere il talento e un Pascal Siakam vera spalla di Kawhi Leonard.

NBA: Bucks-Celtics, Giannis Vs Kyrie

I Milwaukee Bucks hanno il miglior record NBA per diversi motivi: hanno l’MVP della stagione che ha una fame di vittorie seconda a poche, hanno l’allenatore dell’anno e un organico che si è dimostrato perfettamente complementare in ogni suo pezzo. Budenholzer ha orchestrato questo gruppo in maniera esemplare elevando i pregi ad arte e nascondendo i difetti. Ne è uscita la più squadra nel vero senso della parola tra le pretendenti rimaste e questo li rende tanto pericolosi quanto imprevedibili perché oltre al greco, tutti possono essere protagonisti per una notte. L’unica zona d’ombra di questa squadra è l’esperienza a questi livelli e la gestione delle difficoltà. Sino a ora tutto è filato mediamente liscio, ma ora arriveranno momenti duri, dove magari tutto ciò che è sempre funzionato s’inceppa e lì vedremo per davvero la pasta di questa squadra comunque splendida.

I Celtics, di contro, sono passati da miriadi di difficoltà in questa stagione, non ultima l’assenza di Marcus Smart anche per questa serie, ma hanno un’esperienza e un pedigree diverso per questi momenti: Kyrie Irving è il detentore del miglior record nei primi turni di playoff della storia, Al Horford è sapienza al servizio della squadra e la coppia Tatum-Brown ha una corsa alla finale di conference da protagonista nel curriculum. Sul campo questo non basta e i Celtics non hanno dimostrato la loro coesione e il cosiddetto pride sino ad ora. Se con i Pacers è bastata qualche accelerata, contro i Bucks servirà la miglior versione dei biancoverdi possibile.

Embiid contro Leonard, talento contro gruppo

Le condizioni fisiche di Joel Embiid saranno fondamentali per le speranze dei Sixers in questa serie, perché se sicuramente non potrà spadroneggiare come fatto contro Jarrett Allen, di certo JoJo è l’inizio e la fine dei sogni dei Sixers. Quel ginocchio non è a posto e la speranza che migliori in questi giorni di stop è la chiave per le aspettative di Phila. L’organico, ancorchè poco rodato, è di alto livello nonostante una rotazione risicata dalla panchina, ma la capacità di risposta in particolare di Brown e Simmons alle difficoltà iniziali, fa guardare al sereno.

Dall’altra parte la versione playoff di Kawhi Leonard fa abbastanza paura a tutta la NBA, se poi ci aggiungiamo il ruolo a dir poco fondamentale di Siakam, la possibilità di essere battitore libero per Lowry e un supporting cast secondo a nessuno nella lega, è lecito pensare che i Raptors siano ancora i favoriti della serie. Vincere gara 1 sarebbe auspicabile e necessario per scacciare qualche brutto pensiero storico e mettersi da subito nella posizione di non inseguire, perché è ragionevole pensare che questa serie possa andare molto lunga. L’esperienza di Leonard e Gasol dovrà essere fondamentale nell’affrontare una squadra abbastanza giovane, ma che nelle varie risse con i Nets ha dimostrato di non aver problemi a sporcarsi le mani.