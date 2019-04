Due degli alfieri italiani in UFC sono pronti a tornare in azione: appuntamento al 22 giugno e al 13 luglio prossimo.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 26/04/2019 19:38 | aggiornato 26/04/2019 19:43

Marvin Vettori e Alessio Di Chirico sono pronti a tornare in azione: i due alfieri italiani rientreranno nell'ottagono più famoso del mondo delle MMA in un periodo caldo, con Manzo che farà ritorno ad estate appena cominciata: dopo l'infortunio patito nel gennaio scorso, e che gli ha impedito di prender parte al match contro Tom Breese a UFC Londra, l'atleta capitolino affronterà Kevin Holland a UFC Fight Night 153. Un gran bel confronto quello con l'ex Dana White's Tuesday Night Contender Series, attualmente reduce da due vittorie di fila in UFC. The Italian Dream si scontrerà, invece, contro un veterano come Cezar Mutante Ferreira, che viene invece dalla sconfitta contro Ian Heinisch.

Estate caldissima dunque per le MMA italiane made in UFC, con Alessio Di Chirico e Marvin Vettori che riprenderanno la propria scalata ai ranking delle 185 libbre UFC affrontando due avversari tanto ostici quanto pericolosi: match, comunque, alla portata di entrambi, che arriveranno senza dubbio carichi di adrenalina in vista di questi impegni. Vettori, ricordiamo, è reduce dalla tiratissima sconfitta ai punti per split decision contro l'oggi campione pesi medi ad interim Israel Adesanya, che è apparso concretamente in difficoltà soltanto contro due rappresentanti della Kings MMA come Kelvin Gastelum e Vettori, per l'appunto.

Alessio, invece, ha inanellato un filotto di due vittorie di fila contro Oluwale Bamgbose e Julian Marquez. Adesso, dopo il già citato incontro saltato con Tom Breese e quello annullato contro Jared Cannonier, il nostro alfiere aprirà l'estate delle grandi MMA mondiali su fronte italiano. Si attendono date anche per Carlo Pederoli e Mara Borella, con gli altri due rappresentanti tricolore che dovrebbero tornare in azione di qui ad un paio di mesi. Probabile, invece, che Alen Amedovski possa rientrare non appena finita l'estate.

MMA: Marvin Vettori, al pari di Alessio Di Chirico, è pronto a tornare in azione.

MMA, UFC: a Stoccolma l'esordio del sesto italiano

Non solo Alessio Di Chirico e Marvin Vettori, comunque, si preparano a tornare in azione nei prossimi mesi. A UFC Stoccolma, il primo giugno prossimo, Danilo Belluardo farà il suo esordio in UFC contro un avversario ancora da definire. Non possiamo che formulare anche a lui gli auguri di un esordio coi fiocchi!