Milan, Reina: "Kessié e Bakayoko non andranno via per quattro idioti"

Condanna secca per i razzisti, ma anche un taglio netto alle voci che vorrebbero Kessié e Bakayoko decisi a partire dopo i beceri cori a loro carico. Reina, alla quinta stagione in Serie A dopo i quattro anni al Napoli, non ha affatto il timore che questi episodi possano far pensare ai calciatori del Milan di lasciare il calcio italiano a fine stagione:

Noi calciatori non possiamo fermare le partite, non abbiamo questo potere. L'unica cosa che potevamo fare era giocare a calcio, loro devono occuparsi di queste cosa.

Sul tema è intervenuto in un'intervista rilasciata a Sky Sport anche il portiere che il Milan ha schierato tra i pali lungo il cammino in Coppa Italia, Pepe Reina . Da leader e uomo d'esperienza dello spogliatoio del Milan , il 36enne spagnolo ha condannato severamente i cori a carico dei suoi compagni, precisando però un concetto:

Il Giudice Sportivo comunicherà la sua decisione su quanto accaduto a San Siro nella giornata di lunedì. Tra le voci del post-partita, quelle ufficiali rappresentate dal disgusto espresso da Leonardo per il Milan e i rumors riguardanti la possibile scelta di Bakayoko di dare l'addio all'Italia, si è passati alle vie di fatto. Uefa e Fifa hanno ricevuto informazioni dettagliate sull'accaduto e sulla mancata interruzione della semifinale, prevista invece per casi simili dal regolamento.

