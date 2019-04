Le parole del dt rossonero: “Dove sono finiti Giorgetti e Gravina che accusavano i nostri? E Salvini spenda la vergogna per cose più gravi”.

di Redazione Fox Sports - 26/04/2019 10:11 | aggiornato 26/04/2019 10:22

A due giorni da Milan-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia che ha visto i biancocelesti vincere 1-0 (gol di Correa) e volare in finale, il direttore tecnico dei rossoneri Leonardo parla a La Gazzetta dello Sport e condanna i cori contro Kessié e Bakayoko, presi di mira da alcuni tifosi presenti nel settore ospiti di San Siro.

Ci tengo a chiarire che non sto parlando perché abbiamo perso. La Lazio ha vinto meritatamente. Ma dopo la vicenda della maglia di Acerbi, noi siamo intervenuti per risolvere il caso e abbiamo evitato qualsiasi dichiarazione pubblica per favorire un avvicinamento il più sereno possibile alla partita di Coppa Italia. In maniera informale, prima della partita abbiamo contattato tutte le componenti per condividere l’allerta. Mi riferisco a Federcalcio, Lega, vertici arbitrali e responsabili dell’ordine pubblico. Da parte nostra abbiamo ripetuto appelli alla responsabilità ai giocatori. Sono stati zitti loro, siamo stati zitti noi. Poi la mattina della partita c’è stata quella manifestazione a piazza Loreto. Ci doveva essere la massima attenzione per stroncare sul nascere ogni forma di provocazione che potesse portare alla violenza

Leonardo ha proseguito così:

Quello che è successo durante la partita è assurdo. La partita doveva essere interrotta, c'erano mille motivi per farlo. Con le nuove norme, non doveva neppure attendere il secondo o il terzo coro, all'arbitro bastava il primo per richiamare la squadre al centro del campo, far diffondere gli annunci e poi, in caso di altri cori, sospendere definitivamente la partita. E invece nulla di tutto questo. Eppure i cori razzisti e gli ululati li hanno sentiti tutti. Se sono stati trasmessi due annunci dagli altoparlanti, significa che insulti e cori erano ben udibili da tutti. Nonostante questo, Mazzoleni ha tirato dritto, come se fosse stato l’unico a non sentire

Al dirigente dei rossoneri è stato poi chiesto se abbia avuto la sensazione che tutti pensassero a portare a termine la partita per evitare problemi:

Questa è la sensazione che si ha quando non si applicano le norme. Peccato che ci avevano garantito che sarebbero intervenuti in caso di cori razzisti. Quindi non era una sorpresa quello che è accaduto. Mazzoleni aveva già vissuto l’Inter-Napoli di Koulibaly. Eravamo tranquilli. Non eravamo noi a doverci muovere per chiedere la sospensione, anche perché non volevamo che sembrasse un alibi per il risultato. Doveva decidere l'arbitro. Penso però che gli arbitri dovrebbero essere tutelati e aiutati di più dalle istituzioni per non essere lasciati soli in momenti del genere

Su Giorgetti e Gravina:

Prima ancora che si pronunciasse il Giudice sportivo, è stato curioso vedere come Giorgetti e Gravina abbiano commentato in modo duro il comportamento dei nostri giocatori e chiesto pubblicamente provvedimenti. Credo sia una cosa grave, no? Ma dopo gli insulti razzisti a Bakayoko e Kessié non ho visto la stessa reattività nell’intervenire e la stessa intransigenza. Giorgetti e Gravina dove sono finiti? E Salvini che se l’è cavata utilizzando la parola vergogna per esprimere il gioco del Milan, dovrebbe usarla per episodi molto più gravi

Sull'episodio Kessié-Bakayoko:

Hanno commesso un grave errore che abbiamo riconosciuto subito. Ma è il solo episodio venuto alla luce al termine di una partita in cui c’è stato molto altro: insulti, provocazioni e rissa finale. Noi non abbiamo denunciato nulla. Abbiamo punito i nostri giocatori pubblicamente e ci siamo impegnati a ricucire. Abbiamo fatto in modo che Bakayoko e Acerbi si parlassero, la società si è mossa

Infine ha concluso: