Sono state rese note le decisioni del Giudice sportivo relative alle semifinali di ritorno di Coppa Italia.

di Redazione Fox Sports - 26/04/2019 17:00 | aggiornato 26/04/2019 17:06

C'era attesa per le decisioni del Giudice sportivo relative alle semifinali di ritorno di Coppa Italia. In particolar modo per conoscere eventuali sanzioni in merito al comportamento tenuto da alcuni tifosi della Lazio presenti a San Siro per il match contro il Milan, durante il quale sono stati intonati cori razzisti rivolti a Bakayoko e Kessié.

Si dovrà però attendere la giornata di lunedì 29 aprile per i possibili provvedimenti disciplinari, con la Lazio che rischia la chiusura di un settore dell'Olimpico nelle prossime partite di campionato. Intanto il Giudice sportivo Alessandro Zampone ha omologato i risultati delle semifinali così da consentire l'avvio della vendita dei biglietti per la finale tra Lazio e Atalanta, in programma all'Olimpico il prossimo 15 maggio.

C'è un solo giocatore squalificato, il capitano della Fiorentina German Pezzella, che salterà quindi la prima partita di Coppa Italia della prossima stagione. L'attaccante della Lazio Felipe Caicedo è stato invece sanzionato con una multa di 1500 euro per aver simulato.