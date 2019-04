Il difensore rossonero si è fratturato il perone contro la Lazio e dovrà stare fermo per almeno due mesi: a rischio la sua presenza all'Europeo Under 21.

di Redazione Fox Sports - 26/04/2019 11:17 | aggiornato 26/04/2019 11:22

Non solo la sconfitta contro la Lazio che è costata la finale di Coppa Italia, il Milan ha perso anche Davide Calabria per infortunio per il resto della stagione. Il terzino rossonero non potrà aiutare i suoi compagni nella corsa per un posto in Champions League a causa della frattura del perone rimediata contro i biancocelesti.

Il terzino classe 1996 dovrà restare ai box per almeno due mesi e tornerà quindi in campo con la maglia del Milan direttamente nella prossima stagione. Il giocatore rischia però di perdere anche gli Europei Under 21, in cui ero certo sarebbe stato protagonista prima dell'infortunio.

Ad oggi invece la sua presenza è a forte rischio, considerando che la gara d'esordio degli Azzurrini contro la Spagna è in programma il prossimo il 16 giugno. Calabria proverà a recuperare il prima possibile per mettersi a disposizione del ct Luigi Di Biagio.