Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia la panchina del tecnico rossonero traballa: se perde lo scontro diretto in campionato la società è pronta a cambiare guida da subito.

di Franco Borghese - 26/04/2019 11:57 | aggiornato 26/04/2019 12:02

A fine stagione sarà divorzio. Forse anche prima. Gennaro Gattuso lascerà il Milan al termine del campionato. Ma solo se tutto andrà bene. Già, perché il tecnico rossonero rischia il posto già domenica sera contro il Torino. Si tratta infatti di un vero e proprio scontro diretto. I rossoneri sono quarti (a pari punti con l'Atalanta) ma hanno appena 3 punti di vantaggio sui granata che sono settimi. Perdere vorrebbe dire compromettere la corsa alla Champions League.

Stando a quanto riportato da La Stampa, la dirigenza avrebbe individuato in Federico Giunti, attuale allenatore della Primavera, l'uomo giusto per guidare il Milan nelle ultime quattro giornate di campionato nel caso in cui i rossoneri perdessero con il Torino. La prestazione della squadra contro la Lazio ha preoccupato. Ieri la giornata è iniziata con un faccia a faccia fra allenatore e dirigenti, arrivati a Carnago prima dell’allenamento. Leonardo e Maldini si sono chiusi in ufficio con Rino e gli hanno chiesto spiegazioni.

La società ha fretta di capire i motivi di questa involuzione della squadra. Il Milan appare senza anima, fatica a fare gioco e, di conseguenza, a tirare in porta. Per questo, indipendentemente dal risultato con il Torino, ci sarà la separazione al termine della stagione. Gattuso non è più considerato l'uomo giusto per il progetto rossonero.

Milan, Gattuso a rischio: si pensa a Sarri e Pochettino

I nomi per il post-Gattuso sono tanti: Paul Singer, proprietario del fondo Elliott Management Corporation, sceglierebbe volentieri Pochettino, sebbene sembri difficile che l’argentino lasci il Tottenham. Prima di decidere su quale profilo accelerare, la società deve fra l'altro aspettare la fine del campionato. La qualificazione alla Champions League non influisce solo sulle casse rossonere, ma anche sull'appeal che il club può avere sugli allenatori.

Maurizio Sarri, che piace molto a Maldini e Leonardo, appare ben disposto ad accettare l'eventuale proposta del Milan: il tecnico toscano è sotto contratto con il Chelsea, ma il suo rapporto con i tifosi e con la proprietà non è dei migliori. Il suo futuro dipenderà ovviamente dal finale di stagione (i Blues sono ancora in corsa per il quarto posto in Premier League e sono in semifinale di Europa League). Sarri venne fra l'altro contattato anni fa da Galliani, ma Berlusconi era scettico e fece saltare la trattativa.

A Milanello va però sempre più di moda il portoghese Jardim, che con il Monaco ha incantato l’Europa lanciando gente come Mbappé. Il portoghese piace proprio per la predisposizione a valorizzare i giovani e per la sua filosofia di gioco offensivo. Attenzione infine a Giampaolo, consigliato ai rossoneri da Sacchi. Ma se dovesse essere Champions, il Milan probabilmente punterà a un profilo più alto. Qualcuno che per storia sia un allenatore più esperto e vincente di Gattuso. Perché il divorzio è dovuto alla convinzione di poter trovare di meglio.