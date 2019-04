L'ex ct della Seleccion è tornato a parlare dopo i Mondiali: "Leo è un essere umano e soffre perché gli argentini hanno difficoltà a goderselo come fanno i tifosi del Barcellona".

0 condivisioni

di Alberto Casella - 26/04/2019 12:00 | aggiornato 26/04/2019 12:05

La storia ormai è risaputa, tanto che ognuno ha la sua teoria. E quelle strampalate, va detto, non mancano. Il dato di fatto, comunque è incontrovertibile: quello di Lionel Messi con la Nazionale argentina è un rapporto difficile e complesso.

Con l'Albiceleste Leo non riesce a rendere come rende nel Barcellona, non è così determinante. Intendiamoci, non va poi così male visto che è di gran lunga il miglior marcatore di sempre con la maglia della Seleccion. Nessun altro ha segnato 65 gol come lui: Batistuta è fermo a 54 e il venerato Maradona addirittura a 35.

Già, ma Diego all'Argentina ha portato un titolo mondiale, quello del 1986, e soprattutto uno come lui gli argentini li infiammava, e pazienza se era sopra le righe, se segnava di mano, se aveva una vita contraddittoria, mille famiglie e storie spesso poco edificanti. Il Pibe era l'Argentina, e tanto bastava.

In Nazionale Messi ha segnato quasi il doppio dei gol di Maradona

Messi e l'Argentina: la teoria di Sampaoli

Una cosa che il timido e schivo Leo non è mai riuscito e non ha mai voluto essere. Troppo poco personaggio per gli argentini, forse. E questa è anche la spiegazione offerta da uno che Messi e l'Albiceleste li conosce bene, anzi molto bene. Jorge Sampaoli la Nazionale di Buenos Aires l'ha guidata per più di un anno e l'ha portata ai Mondiali di Russia 2018. Un'esperienza molto dimenticabile, che gli attirò critiche e attacchi frontali anche violenti in patria, dopo la quale ha dato le dimissioni e si è chiuso in un dignitoso silenzio. Dal dicembre scorso, poi, Jorge è volato in Brasile, chiamato dal Santos che gli ha affidato la panchina e dal Brasile è tornato a parlare in questi giorni di Messi e Argentina:

Stiamo parlando del miglior giocatore del mondo, non so se sia il migliore della storia, comunque è uno che ha segnato più di 600 gol e che detiene un sacco di record. Eppure quando arriva nel suo Paese viene criticato.

Jorge Sampaoli ha guidato l'Argentina per oltre un anno

Chiaro che il bilancio di 34-0 nel confronto fra i trofei vinti col Barcellona (contando anche quest'ultima Liga) e con l'Argentina ha il suo peso, ma l'ex ct ha la sua teoria:

Se guardiamo oltre le sue immense qualità, anche Leo è un essere umano e gli argentini fanno fatica a goderselo come invece fanno i tifosi del Barcellona. Lui soffre molto questa situazione, non può mostrare al mondo tutte le sue qualità quando gioca in Nazionale. La cultura della società argentina, purtroppo, è più volta alla distruzione che al divertimento.

Messi ha segnato 65 gol in Nazionale, miglior marcatore di sempre

Quello che Sampaoli però non dice, e che per ovvi motivi non può dire, è che soprattutto negli ultimi anni l'Argentina non è riuscita a trovare il ct giusto e che quelli che si sono succeduti recentemente sulla panchina dell'Albiceleste hanno spesso circondato Messi di giocatori per lo meno inadatti, a volte mediocri o comunque sicuramente non paragonabili a quelli che lo supportano nel Barcellona. Dove, anche senza vincere un Mondiale, si è comunque assicurato 5 Palloni d'Oro. Senza pensare a che cosa sarebbe successo se non avesse incrociato i suoi destini con quelli di Cristiano Ronaldo.