La gara maschile non sarà soltanto un affare tra Kipchoge e Farah perché saranno presenti un totale di sette atleti con un personale di 2h05’. Nella gara femminile prenderanno il via sei atlete con un personale al di sotto delle 2h20’.

di Diego Sampaolo - 26/04/2019 13:48 | aggiornato 26/04/2019 13:51

Kipchoge e Farah si affronteranno per il secondo anno consecutivo a Londra dopo la gara dell’anno scorso vinta dal keniano in 2h04’17”. In quell’occasione Sir Mo Farah si classificò terzo stabilendo il record britannico con 2h06’21”. Kipchoge andrà a caccia della quarta affermazione della sua carriera a Londra. Lo scorso settembre il fuoriclasse keniano polverizzò il record del mondo correndo in un sensazionale 2h01’39” alla Maratona di Berlino. Grazie a questa impresa Kipchoge è stato eletto Atleta dell’Anno dalla IAAF lo scorso novembre. Nella sua carriera Kipchoge ha vinto tre medaglie olimpiche (bronzo ad Atene 2004 sui 5000 metri, argento a Pechino 2008 sui 5000 metri e oro nella maratona a Rio de Janeiro 2016).

Kipchoge ha sempre vinto nelle sue due precedenti partecipazioni alla Maratona di Londra nel 2015 e nel 2016 e detiene il record della manifestazione con il 2h03’05” realizzato nel 2016. Nelle undici maratone disputate nella sua carriera l’atleta allenato dall’argento olimpico dei 3000 siepi di Barcellona 1992 Patrick Sang vanta dieci vittorie e un secondo posto alla Maratona di Berlino del 2013 nella seconda maratona della sua carriera. Ha vinto ad Amburgo nel 2013 in 2h05’30”, a Rotterdam in 2h05’00” e a Chicago in 2h04’11” nel 2014, a Londra in 2h04’42” e a Berlino in 2h04’00” nel 2015, a Londra in 2h03’05” e alle Olimpiadi di Rio de Janeiro in 2h08’44” nel 2016, a Berlino in 2h03’32” nel 2017, a Londra in 2h04’17” e a Berlino in 2h01’39” nel 2018.

Ho avuto una stagione memorabile nel 2018 con la vittoria a Londra e il record del mondo. Spero che il 2019 possa essere altrettanto straordinario. Non vedo l’ora di affrontare Mo Farah e tutti gli altri campioni in gara a Londra.

Sir Mo Farah ha vinto quattro ori olimpici e sei titoli ai Mondiali in pista sulle distanze dei 5000 e dei 10000 metri. Dopo il terzo posto nella passata edizione della maratona di Londra il fuoriclasse londinese si è successivamente migliorato in occasione della prima vittoria in una grande maratona a Chicago con il record europeo di 2h05’11 lo scorso ottobre. Il campione britannico di origini somale ha rilasciato un’interessante intervista a Steve Cram (BBC).

Eliud Kipchoge ha dimostrato di essere di un altro livello. C’è sempre molto da imparare nel vederlo correre. Il mio obiettivo è vincere un giorno la Maratona di Londra. Battere Eliud sarebbe un’impresa straordinaria. Gli allenamenti sono andati bene e penso di essere in grado di correre in 2h04’-2h05’. La nostra rivalità fa bene allo sport. L’atletica ha bisogno di grandi sfide

I protagonisti della Maratona di Londra di quest'anno

Tra gli altri protagonisti in gara ci sono il ventiduenne etiope Shura Kitata, l’ex primatista mondiale Wilson Kipsang e il keniano Abraham Kiptum, recordman mondiale sulla mezza maratona. Kitata si è classificato secondo lo scorso anno a Londra alle spalle di Kipchoge in 2h04’49” e ha vinto a Roma in 2h07’30” e a Francoforte in 2h05’50” nel 2017. Kipsang si è imposto due volte a Londra nel 2012 e nel 2014 stabilendo il precedente record del percorso con 2h04’29” in occasione del secondo successo nella capitale britannica. Nel suo ricco palmares il trentasettenne keniano vanta anche il record del mondo con il 2h03’23” realizzato a Berlino nel 2013 quando precedette Kipchoge, il bronzo olimpico a Londra 2012 e due vittorie di fila a Francoforte nel 2010 in 2h04’57” e nel 2011 in 2h03’42”.

Kiptum correrà la settima maratona della sua carriera. Vanta un personale sui 42 km di 2h05’26” stabilito alla Maratona di Amsterdam nel 2017. Lo scorso Ottobre ha stabilito il record mondiale sulla mezza maratona con 58’18” sul veloce percorso di Valencia. L’Etiopia schiera un quartetto da Mosinet Geremew, Leule Gebrselassie, Tamirat Tola e Mule Wasihun, atleti in grado di scendere al di sotto della barriera delle 2h05’ in carriera e di gareggiare per le posizioni di vertici.

Geremew ha stabilito record personali di 2h04’00” alla Maratona di Dubai nel 2018 e di 59’11” nella mezza maratona a New Dehli nel 2014 e si è classificato secondo a Chicago nel 2018 in 2h05’24” alle spalle di Mo Farah. Gebrselassie si è piazzato secondo in 2h04’02” a Dubai e primo a Valencia in 2h04’31” nel corso di un’eccellente stagione 2018.

Tola ha vinto il bronzo olimpico sui 10000 metri a Rio de Janeiro 2016 alle spalle del vincitore Mo Farah e l’argento mondiale nella maratona a Londra 2017. In carriera ha corso due volte la maratona di Dubai in 2h04’11” nel 2017 e in 2h04’06” nel 2018 e si è aggiudicato due edizioni della Boclassic di Bolzano nel 2015 e nel 2018. Wasihun vanta personali di 2h04’37” sulla maratona (Amsterdam 2018) e di 59’34” sulla mezza maratona (Ras Al Khaimah 2019).

Tra le stelle ci sarà un po' d’Italia grazie alla presenza del venticinquenne bergamasco Yassine Rachik, medaglia di bronzo agli Europei di Berlino 2018 e campione europeo nella classifica a squadre. L’atleta di origini marocchine ma residente a Castelli Calepio vicino a Bergamo ha debuttato in maratona a Milano nel 2017 con 2h13’22” e ha stabilito il record personale proprio in occasione della maratona continentale di Berlino con 2h12’09”. In pista ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei Under 23 sui 10000 metri a Tallin 2015. A Londra correrà la sua quinta maratona dopo aver svolto due periodi di allenamento in Etiopia e in Kenya. In fase di preparazione ha avvicinato il record personale sulla mezza maratona con 1h02’29” a Napoli. Yassine Rachik:

Mi sono allenato bene e adesso spero di raccogliere i frutti di tutto il lavoro svolto. La preparazione è andata come volevo. Soprattutto nell’ultimo mese e mezzo sono riuscito a correre nel migliore dei modi, senza problemi fisici.

La maratona di Londra sarà una prova di selezione per formare la squadra britannica per i prossimi Mondiali di Doha. I principali atleti di casa saranno il debuttante in maratona Andy Vernon, vice campione europeo sui 10000 metri a Zurigo 2014, e lo scozzese Callum Hawkins, nono alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e quarto ai Mondiali di Londra 2017 nella maratona.

La gara femminile: super sfida tra Keitany e Cheruiyot

Si preannuncia stellare anche il cast della gara femminile che metterà di fronte quattro delle sei vincitrici delle ultime edizioni delle maratone delle World Marathon Majors, il circuito delle maratone più famose del mondo (Londra, Berlino, Chicago, New York, Boston e Tokyo). Il sito specializzato americano Lets Run ha definito l’edizione 2019 della Maratona di Londra come la più grande gara di sempre sulla distanza. Le protagoniste saranno la campionessa in carica di Londra Vivian Cheruiyot, la regina di New York Mary Keitany, Gladys Cherono e Brigid Kosgei, rispettivamente vincitrici a Berlino e a Chicago nel 2018. Le quattro campionesse sono scese tutte sotto la barriera delle 2h19’ nel corso delle ultime due stagioni.

Cheruiyot difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, quando tagliò il traguardo sul Mall nei pressi di Buckingham Palace in 2h18’31”. Nella maratona di domenica mattina la campionessa olimpica dei 5000 metri di Rio de Janeiro 2016 e due volte iridata dei 10000 metri di Daegu 2011 e di Pechino 2015 darà vita alla rivincita dell’ultima Maratona di New York con l’altra fuoriclasse Mary Keitany, trionfatrice nella gara della Grande Mela in 2h22’48” lo scorso novembre davanti a Cheruiyot. Vivian Cheruiyot:

La starting list è ancora una volta di un livello incredibile e dovrò essere al meglio della mia forma per ripetere la vittoria dell’anno scorso. Non vedo l’ora di questa sfida e mi sento pronta. Ho realizzato il mio personale sulla mezza maratona a Lisbona correndo da sola e questo mi dà fiducia per il futuro

Keitany ha trionfato tre volte a Londra nel 2011 (2h19’12”), nel 2012 (2h18’37”) e nel 2017 (2h17’01”) e quattro volte a New York (2014, 2015, 2016 e 2018). In occasione dell’ultimo successo londinese la trentasettenne keniana ha stabilito la migliore prestazione all-time in una gara solo femminile con il favoloso tempo di 2h17’01”. In occasione della vittoria all’ultima maratona di New York ha percorso la seconda metà gara in un eccellente 1h06’58”.

Punto a passare alla mezza maratona in 1h08’30” e sono pronta a reggere questo tempo. Ho 37 anni e non ho intenzione di smettere. Punto ad arrivare alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Keitany vs Cheruiyot: sarà una sfida a due?

Gladys Cherono ha vinto tre volte la Maratona di Berlino nel 2015, 2017 e nel 2018 e il bronzo mondiale sui 10000 metri a Mosca 2013. In occasione del terzo successo a Berlino lo scorso settembre ha stabilito il record personale con 2h18’11”. Brigid Kosgei ha conquistato il successo nell’ultima edizione della maratona di Chicago stabilendo il record personale con 2h18’35”. Sempre nel 2018 si è classificata seconda alla Maratona di Londra in 2h20’13 e alla Great North Run Half Marathon di Newcastle, battuta in entrambe le occasioni da Vivian Cheruiyot. In questa stagione ha vinto la mezza maratona del Barhein in 1h05’28 battendo di 41 secondi l’ultima vincitrice della maratona di Dubai Ruth Chepngetich.

Non ci sarà Tirunesh Dibaba, che ha annunciato di recente di aspettare il secondo figlio, ma l’Etiopia presenta nomi di assoluto livello come Tadelech Bekele, terza a Londra nel 2018 in 2h21’40”, la ventunenne Roza Dereje, seconda a Chicago in 2h21’18” e prima a Dubai nel 2018 in 2h19’17”, Birhane Dibaba, vincitrice a Tokyo nel 2018 in 2h19’51”, Haftanmesh Tesfaye, atleta dal personale di 2h20’13” realizzato a Dubai nel 2018. Per gli Stati Uniti saranno al via Molly Huddle (quarta alla maratona di New York 2018 in 2h26’44”) e Emily Sisson (al debutto sulla distanza dopo aver corso la mezza maratona di Houston in 1h07’30” e i 10000 metri in pista in 30’49”57 lo scorso Marzo a Palo Alto dove ha battuto Huddle).

Il tennista britannico Andy Murray (due volte vincitore a Wimbledon e due volte oro olimpico) darà il via ufficiale ai circa 56mila partecipanti da Greenwich. Il percorso transiterà in tutti i luoghi più caratteristici della capitale britannica come il moderno quartiere di Canary Wharf, il Tower Bridge, la East End lungo il Tamigi con due sottopassi intorno al 40 km prima dell’arrivo sul Mall nei pressi di Buckingham Palace.