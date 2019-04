Milan, la nuova maglia per la stagione 2019/2020

Il risultato è quello che potete vedere in queste immagini che vi stiamo proponendo. A questo punto non vi resta che esprimere la vostra opinione: vi piace la nuova maglia del Milan ?

Si tratta di un ritorno al passato per il Milan, perché questo modello realizzato da Puma è molto simile a quello utilizzato dal club nella stagione 1998/1999, quella in cui la società (allora di proprietà di Silvio Berlusconi) ha festeggiato i suoi 100 anni di storia, vincendo tra l'altro il suo sedicesimo scudetto.

Saranno i particolari a fare la differenza con il passato, a rendere questo modello ben diverso da quello indossato in questa stagione. Partendo dalla maglia, si può vedere subito un girocollo classico (in questa campionato il colletto era diverso), ma soprattutto balza all'occhio la struttura e le dimensioni delle strisce verticali, molto più strette.

Manca ancora l'ufficialità, ma arriverà certamente a breve. Su internet sono infatti iniziate a circolare le prime immagini della maglia del Milan per la stagione 2019/2020 , con tanto di testimonial eccellenti a indossarla. Si possono vedere Romagnoli, Bakayoko (ed è una notizia anche in ottica del potenziale riscatto del suo cartellino), Paquetà, Piatek e Suso.

