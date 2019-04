Al Coliseum Alfonso Perez finisce in parità una sfida che valeva più per i padroni di casa in piena corsa per un posto in Champions League. Navas salva nel finale.

di MarcoValerio Bava - 26/04/2019 06:57 | aggiornato 26/04/2019 07:24

Il Real Madrid passa indenne dalla insidiosa trasferta di Liga al Coliseum Alfonso Perez contro un Getafe che nell'ultimo turno aveva strapazzato il Siviglia ed è in piena lotta per un posto in Champions. Partita intensa, fisica, con occasioni da una parte e dall'altra, ma senza gol anche grazie a due interventi super di Navas nel finale. Zidane sperimenta, lancia dal 1' Valverde e Brahim Diaz lasciando fuori Modric e Kroos in mezzo al campo.

Il primo tempo è equilibrato, aperto subito da una grande occasione di Karim Benzema che dopo un minuto manda al lato una buona occasione. Il Getafe, quarto in campionato, gioca in modo organizzato e compatto, non lascia molti spazi e tende a portare la gara sui suoi ritmi.

Il Real i ritmi li alza e molto a inizio ripresa, ma Soria e un salvataggio miracoloso di Gonzalez sulla linea, negano il vantaggio a Isco e compagni. I padroni di casa però dopo dieci minuti passati in apnea si riorganizzano e nell'ultima parte di partita sono loro ad andare con più voglia a cercare il gol del vantaggio e della vittoria. Il punto comunque può far felice il Getafe, mentre non cambia molto nel campionato del Madrid che scende a -6 dall'Atletico e si mantiene a +10 proprio sul Getafe quarto.

Pareggio senza gol al Coliseum: tra Getafe e Real Madrid finisce 0-0

Liga, Getafe-Real Madrid: la cronaca del match

Zidane deve rinunciare a Sergio Ramos e accanto a Varane al centro c'è Nacho. A centrocampo ancora una opportunità per Valverde che affianca Isco e Casemiro. In avanti con Benzema ci sono Bale e Diaz. In panchina, insieme a Kroos, vanno anche Modric e Marcelo. Bordalas si affida al 4-4-2 con Miramontes e Mata sugli esterni, Maksimovic e Arambarri in mezzo al campo e la coppia Duro-Molina in avanti. Il Real si fa subito pericoloso dopo 70'', Benzema s'invola verso la porta di Soria, ma il suo tiro finisce di poco al lato. Per lui sarebbe stato il gol numero 22 in questa Liga.

La prima mezz'ora in realtà è abbastanza avara di emozioni, il Getafe aspetta e mantiene le linee ravvicinate per non concedere varchi al Real che non forza i ritmi e quindi non crea particolari problemi dalle parti di Soria che al 27' deve uscire e murare Benzema che però a fine azione viene segnalato in posizione di offside e quindi anche innocuo. Isco non si accende, anzi prende il giallo per una gamba molto alta e vicina al volto di Arambarri. La conseguenza è una punizione dal limite per il Getafe che proprio Arambarri scarica con potenza verso Keylor Navas che si protegge con i pugni e disinnesca il pericolo.

Il Real si fa vivo di nuovo con Benzema che però accompagna tra le braccia di Soria l'assist di Bale. È l'ultimo squillo di una prima frazione equilibrata, con la squadra di Zidane a fare la partita e con i padroni di casa invece attenti a non scoprirsi e pronti a giocare in ripartenza.

La ripresa

Il Getafe parte bene, guadagna un angolo e dallo sviluppo dell'azione arriva il colpo di testa di Cabrera che finisce alto di poco. Il Madrid risponde con Brahim Diaz che riceve da Carvajal in area, controlla e prova il diagonale che però finisce al lato. Con il passare dei minuti i Blancos vengono fuori e prima Casemiro e poi Carvajal chiamano Soria alla risposta, ma è Isco ad andare un passo dal vantaggio: ancora Carvajal da destra, duetto con Brahim Diaz e cross al centro per l'ex Malaga che però si vede ribattere la conclusione da Gonzalez praticamente sulla linea.

Bordalas corre ai ripari, a sinistra fuori Miramontes e dentro Angel. Il Getafe prova a farsi vivo dopo dieci minuti di apnea e colleziona una serie di tre angoli praticamente in successione ma pericoli dalle parti di Navas pochi. Zidane inserisce Lucas Vazquez e Asensio e toglie dal campo Bale e Brahim Diaz. Ma è il Getafe a sfiorare l'1-0 e serve un super Navas per salvare il Real prima su Molina e poi sul tap-in di Mata.

Entra anche Kroos per Valverde (ammonito), ma è ancora il Getafe a riversarsi in avanti e i padroni di casa chiedono un rigore per fallo di Carvajal su Duro, ma l'arbitro lascia correre anche dopo un rapido silent-check. Stesso copione poco dopo, stavolta per un presunto fallo di mano di Nacho, ma anche qui nessun fischio anche perché Cabrera era partito in posizione di offside. Nel finale non succede granché e lo 0-0 può andar bene a entrambe.