Il club biancoceleste ha pubblicato un comunicato contro le folli accuse di filo-nazismo.

di Redazione Fox Sports - 26/04/2019 18:47 | aggiornato 27/04/2019 01:52

Milan-Lazio continua a far discutere. Non per quanto successo in campo, con i biancocelesti che hanno vinto meritatamente 1-0 grazie alla rete di Correa, ma per quanto accaduto fuori dal prato verde prima, durante e dopo. Ci riferiamo ai cori razzisti rivolti a Kessié e Bakayoko da alcuni tifosi presenti nel settore ospiti di San Siro.

Dopo la partita il direttore del Il Foglio, Giuliano Ferrara, ha attaccato la Lazio per lo striscione esposto da alcuni ultras a Piazzale Loreto inneggiante a Benito Mussolini. Ferrara ha accostato il nome della Società Sportiva Lazio a quello delle SS naziste.

Ovviamente non si è fatta attendere la replica del portavoce laziale Arturo Diaconale che si affidato al sito del club per rispondere:

Dispiace che Ferrara sia incorso in questa erronea generalizzazione tra Ss e S.S. Lazio. E se mi sono permesso di manifestare questo dispiacere è solo per auspicare che in avvenire, se proprio una erronea generalizzazione debba verificarsi, la sigla S.S. della società biancoceleste venga scambiata per l’SS del Santissimo Sacramento ed i tifosi laziali per una massa di oranti chierichetti

