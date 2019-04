Lo stage della Nazionale, rivolto ai giovani di prospettiva, si terrà lunedì 29 e martedì 30 aprile. Il ct ha chiamato anche Gozzi, Riccardi e Salcedo, classe 2001.

Roberto Mancini ha le idee chiare e le porta avanti senza paura. Del resto i risultati gli stanno dando ragione, tanto che la Nazionale dell'Italia calcistica è tornata a conquistare l'entusiasmo dei tifosi dopo il periodo buio seguito all'eliminazione dai Mondiali di Russia nella gestione Ventura.

Il commissario tecnico, innanzitutto, si è dato una regola: nessuno è escluso a priori dalla maglia azzurra. Se da un lato, infatti, punta sui giovani, dall'altro non si fa problemi a chiamare uno come Quagliarella, visto che quest'anno nessuno segna come lui in Serie A.

E a proposito di Serie A, va dato atto al Mancio che pochi suoi predecessori guardavano all'estero come ha dimostrato di saper fare lui. Un nome su tutti fra le sue "scoperte"? Bè, sicuramente Cristiano Piccini, uno che in Italia non trovava spazio e se lo è conquistato, insieme all'Azzurro, partendo da zero, prima in Portogallo e poi, quest'anno, al Valencia.

Mancini: 35 convocati allo stage dell'Italia

Qualcuno in estate lo criticava perché, per esempio, convocava Nicolò Zaniolo quando ancora non aveva nemmeno esordito nella Roma, ma bastarono poche settimane perché le critiche fossero rispedite al mittente. Mancini, insomma, si è guadagnato credito piano piano nell'opinione pubblica. Per lui i giovani sono importanti ed è importante che respirino l'ambiente della Nazionale perché, è il suo pensiero, saranno più pronti quando verrà il loro turno. Da qui l'esigenza dei famosi stage, che un po' fanno storcere il naso ai club, ma che per contro fanno anche comodo perché, comunque la si guardi, un giocatore chiamato in Nazionale acquista un altro valore. Il prossimo è in programma lunedì 29 e martedì 30 aprile e per l'occasione il ct ha convocato 35 giocatori, per la maggior parte giovani, pure giovanissimi - compresi tre classe 2001 - insieme ad altri d'esperienza che meritano, a suo parere, una chance. Gente come Di Lorenzo, Petagna e Valoti, per intenderci.

Mancini ha chiamato anche Petagna

Tutti i convocati per lo stage: anche 3 classe 2001

Fra i 35 convocati di Mancini ci sono, dunque, anche tre giocatori nati nel 2001: Gozzi, Riccardi e Salcedo. Paolo Iweru Gozzi ha compiuto da poco 18 e ha già esordito in Serie A con la maglia della Juventus a Ferrara, Alessio Riccardi ha dato spettacolo in Youth League con la Roma ed Eddie Salcedo, ora all'Inter, aveva esordito in campionato con la maglia del Genoa a soli 15 anni.

Salcedo è il più giovane fra i convocati allo stage: 17 anni