Il tecnico nerazzurro incoraggia i suoi prima della sfida contro i bianconeri: "La società deve cercare quello che ritiene essere il meglio per lei, e se ci sono dentro io in questo discorso va accettato."

di Simone Cola - 26/04/2019 17:42 | aggiornato 26/04/2019 17:46

Con la necessità di blindare un terzo posto probabile ma tutt'altro che scontato, l'Inter si prepara ad ospitare la Juventus nella 34esima giornata di Serie A. Gara importantissima sia per il presente - il derby d'Italia è da sempre una partita dove gli stimoli per far bene non mancano - che per il futuro dei nerazzurri: assicurarsi in anticipo la partecipazione alla prossima Champions League, dopo quella strappata in extremis la scorsa stagione, potrebbe significare conferma al 101% di Luciano Spalletti, che comunque non si sente sotto esame.

Non ne ha motivo, del resto: capace di riportare l'Inter nell'Europa che conta dopo ben 6 anni, nonostante i numerosi problemi che si è trovato ad affrontare - tra tutti il caso-Icardi/Wanda Nara - Spalletti non ha mai perso la bussola, mantenendo i nerazzurri stabilmente nelle prime posizioni di classifica. Una crescita evidente e che avrà un peso rilevante nei discorsi che a fine stagione vedranno protagonisti tecnico e società.

Se mi sento in discussione? Il mio lavoro è fare del mio meglio, poi c'è qualcuno che giudica. È giusto che la mia società vada a cercare quello che ritiene essere il meglio per l'Inter, e se ci sono dentro io va accettato, l'Inter deve andare avanti e migliorare. Se invece ci riferiamo ai mulini a vento, quelli girano a vento appunto, portano i discorsi dove vogliono: in base a amicizie, a telefonate, a quello che dicono i direttori nelle riunioni, su chi bisogna attaccare, perché funziona così anche nei giornali. Però la gente ormai si sa rendere conto, è tutto davanti agli occhi. In fondo al campionato parleremo, ce le diremo due o tre cose più vere facendo anche qualche nome e cognome. Così si capisce cosa significa fare un lavoro nel modo corretto...o scorretto.

Inter, Spalletti non ha paura: "Contro la Juventus ce la giocheremo"

Prima della sfida con la Juventus, prima delle domande su un futuro di cui evidentemente Spalletti non sente la necessità di parlare, i giornalisti chiedono se sia un caso che ultimamente l'Inter sembra esprimersi meglio lontano da San Siro.

Il nostro atteggiamento è sempre lo stesso. In qualsiasi situazione cerchiamo di mettere la nostra idea di calcio, dove si tiene la palla, si cerca di posizionarsi nella metà campo avversaria ma anche di avere equilibrio, perché bisogna evitare le ripartenze. Vogliamo fare questo sempre, per cui è un caso che questo sia avvenuto in casa o fuori: c'è da dire che nelle ultime partite abbiamo sempre messo insieme buone prestazioni, siamo forti delle nostre convinzioni e tenteremo di metterle in pratica anche contro un colosso come la Juventus.

Contro i bianconeri, pur avendo a disposizione Mauro Icardi, Spalletti potrebbe confermare la fiducia a Lautaro Martinez, ormai un punto fermo dell'Inter nel presente e nel futuro.

Lautaro è cresciuto come ci aspettavamo, in base alle tante qualità che ha, e di conseguenza è stato fatto giocare di più. Sarà sicuramente un punto di riferimento per noi, soprattutto in base a cosa si è visto in questo percorso che abbiamo fatto insieme e se saprà prendersi le responsabilità, perché qui ci vuole grande personalità. Chi giocherà domani? Non si dice, si sono allenati tutti molto bene e sono tutti disponibili. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda.

Ma quanto è davvero vicina una nuova qualificazione in Champions League?

Ci sono ancora da fare punti fondamentali, ci sono ancora risultati importanti da portare a casa perché come abbiamo visto nell'ultimo periodo in Serie A sono cresciute molte squadre, c'è molto equilibrio, l'indicazione sulla professionalità sul dare sempre il massimo, le cose che fanno la differenza nel calcio perché come ti ammorbisci, come ti senti al sicuro, poi ci rimani male. Abbiamo ancora partite toste, in cui dovremo fare risultato, perché non si sa se chi è dietro può vincerle tutte, può anche succedere. Dobbiamo lavorare ancora.

E la Juventus quanto è distante?

Questa partita è importante, lo è sempre stata per il calcio italiano. Inter-Juventus si gioca domani, ma si gioca tutto l'anno nei bar, negli uffici, in vacanza, rappresentano i poli opposti della passione calcistica. Di conseguenza far bene, considerato che negli ultimi campionati loro ci sono sempre stati davanti, diventa fondamentale. Per credere nel lavoro che facciamo, diminuire il gap affinché si possa in un tempo molto limitato andare a vincerci anche qualche volta.

La differenza con la Juventus, parlo da osservatore e appassionato, la può fare solo il modo di stare in campo, il gioco, oltre al fatto di andare a prendere dei campioni. Che contano, ma c'è bisogno di creare una struttura, un equilbrio, una mentalità, un carattere, che un po' lo fanno i singoli e un po' lo fanno le squadre. Realtà tipo Atalanta, Torino, Sampdoria - perché la Lazio, la Roma, noi e il Milan ci siamo sempre stati - vuol dire avere più complicazioni anche per la stessa Juventus. Non è una squadra singola che potrà diminuire certe distanze, ma è l'equilibrio del campionato che può determinare questo. E secondo me anche se i risultati non dicono questo un miglioramento c'è stato in questo senso.

Icardi alla Juventus dalla prossima stagione darebbe fastidio a Spalletti? E quanto è importante che contro la Juventus tornerà in campo Brozovic?

Non so cosa succederà a fine campionato, vedremo, ma a me danno fastidio poche cose e quelle poche danno più fastidio a chi le fa. Per questo sono tranquillo. Brozovic è uno di quei giocatori che fa molta strada e soprattutto ne fa fare al pallone. Lui è sempre connesso, prende informazioni continue dal pallone e ne da ai compagni di squadra. Mi aspetto che faccia bene, perché ultimamente abbiamo giocato bene, abbiamo fatto il 70% di possesso in trasferta, un dato certo non comune nel nostro campionato.

Si è parlato molto della distanza enorme che c'è tra la Juventus prima e il Napoli secondo, meno della distanza ridotta tra i partenopei e l'Inter terza.

Quello che è successo la scorsa stagione, cioè dare un seguito a un lavoro sul tipo di calcio che vogliamo fare, può dare un aiuto sul nostro lavoro. Il Napoli giocava bene con Sarri e gioca bene con Ancelotti, che sappiamo tutti che tipo di allenatore sia, per cui essere riusciti ad avvicinarci a loro è qualcosa di importante che abbiamo fatto. La distanza dalla Juventus crea un ragionamento differente, ma bisogna fare un discorso complessivo: in due anni abbiamo preso pochi gol, abbiamo segnato, abbiamo vinto in trasferta, abbiamo cercato un possesso palla di qualità, le gare ce le siamo giocate su tutti i campi, ci siamo presi dei rischi.

Insomma, per Spalletti la distanza tra Juventus e Inter non è così grande come lascerebbero intendere i 26 punti che separano le due squadre.