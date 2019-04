Le parole del centrocampista belga alla vigilia di Inter-Juventus.

di Redazione Fox Sports - 26/04/2019 13:14 | aggiornato 26/04/2019 13:35

Spera di essere protagonista in una sfida che sente particolarmente. Radja Nainggolan ha il dente avvelenato nei confronti della Juventus e non ha mai fatto nulla per nasconderlo. Alla vigilia del Derby d'Italia, ha parlato proprio il centrocampista dell'Inter ai microfoni di DAZN:

Per me quesa è una sfida particolare per me perché la Juve mi ha cercato in passato e poi non si è fatto niente. Io preferisco sfidare le squadre più forti per cercare di batterle, è una cosa che ho sempre avuto in testa. È la squadra da battere da anni e penso che qualsiasi squadra vorrebbe batterla. Per noi è una partita importante per raggiungere il nostro obiettivo

Ovvero la qualificazione in Champions League, che il belga vuole giocare ancora una volta con i nerazzurri:

Il mio desiderio è quello di non avere più infortuni e migliorare fisicamente. Mi auguro che i tifosi riescano a vedere il miglior Nainggolan. Adesso conta centrare l’obiettivo, alle spalle abbiamo un cammino importante fatto di alcune difficoltà ed episodi che hanno danneggiato un po' tutti. È mancata un po’ di maturità per invertire la rotta e riprendersi subito dopo un brutto momento. Nell’ultima partita di Champions bastava vincere, dopo quella delusione sono arrivati dei risultati negativi

Sulle sue qualità:

Sembra strano lo dica perché non ho mai vinto, ma la mia qualità migliore è la voglia di vincere. Anche all’Inter una vittoria importante manca da tanto. Qui erano abituati a vincere e noi dobbiamo cercare di essere quella squadra che fa parlare di sé a livello mondiale

Sul capitano Handanovic e su un grande obiettivo di mercato, Barella, ha detto: