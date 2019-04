Lo spagnolo ricorda i momenti chiave della sua carriera, dai mesi in nerazzurro, alla finale di Champions League vinta contro il Milan, al rapporto con Cristiano Ronaldo.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 26/04/2019 17:51 | aggiornato 26/04/2019 17:55

Sono ormai tre anni che Rafa Benitez ha assunto il ruolo di manager del Newcastle. Una posizione ben retribuita, per carità, ma nemmeno lontanamente paragonabile a quelle che, fra Inter e Liverpool soprattutto, lo portarono ai massimi livelli del calcio europeo e mondiale.

Con i Magpies ha persino conosciuto l'onta della retrocessione in Championship - poche per la verità le sue colpe visto che era arrivato a poche giornate dalla fine - ma ha conquistato la stima della società e l'affetto dei tifosi. Lui ha ripagato col pronto ritorno in Premier League e il decimo posto della stagione scorsa, un traguardo, però, che difficilmente riuscirà a migliorare quest'anno.

Fine conoscitore del calcio inglese - dove ha lavorato una decina d'anni fra Liverpool, Chelsea e appunto Newcastle - Benitez è stato invitato dalla BBC a ripercorrere le tappe chiave della sua carriera. Nella disamina hanno trovato spazio tutti i club in cui ha allenato nel terzo millennio tranne, curiosamente, il Napoli che pure ha guidato per due stagioni, prima del controverso addio per approdare al Real Madrid.

Fra le difficoltà che Benitez cita di aver avuto all'Inter c'è il lancio di Coutinho

Inter, Benitez: "Mi diedero una squadra di vecchietti"

Fra i club di casa nostra uno spazio speciale nei ricordi del tecnico spagnolo tocca ovviamente all'Inter. Un'esperienza, va detto, non esaltante, nonostante i due titoli vinti in pochi mesi: la Supercoppa italiana e il Mondiale per club. Mica poco, ma se chiedete a Mourinho vi dirà che quella squadra l'aveva costruita lui e chiunque avrebbe vinto non solo quei due trofei ma anche la Supercoppa Uefa che invece Rafa riuscì a farsi sfuggire. Ma andiamo con ordine: il 18 dicembre 2010 i nerazzurri vincono il Mondiale per club battendo in finale i non irresistibili congolesi del Mazembe, effettivamente - diciamolo - una sorta di atto dovuto. Ma in campionato il piatto piange da tempo - 23 punti in 15 turni - e la sconfitta nella Supercoppa Uefa, che il club non ha mai vinto, brucia ancora sulla pelle di Moratti che, pochi giorni dopo infatti esonera Rafa e chiama Leonardo. La versione di Benitez, ovviamente, è l'opposto di quella di Mou:

Mi avevamo promesso rinforzi che non arrivarono. Poi c'erano 15 giocatori sopra i 30 anni, gente anche di 36, 37, 38 anni, e c'erano troppi infortuni. Alcuni non volevano capire che dovevano lasciar spazio a gente come Coutinho, che all'epoca aveva 18 anni. Uno di quelli che aveva partecipato al triplete, poi, non riusciva a rassegnarsi che Coutinho potesse giocare al suo posto.

"Mi diedero una squadra di ultratrentenni"

Bè sul primo punto Rafa ha ragione da vendere: il mercato estivo dell'Inter post-triplete fu davvero di manica stretta: poco più di 5 milioni investiti fra Biabiany, Tremolada e Livaja, con tutto il rispetto non proprio dei top player, a fronte dei 60 incassati dalle cessioni, la metà dei quali per Balotelli. Per quanto riguarda l'età della rosa, si può convenire che non fosse verdissima, ma i nati prima del 1980 erano 11 e non 15 e l'unico 38enne era Paolo Orlandoni, terzo portiere e i 37enni si chiamavano Zanetti, che ha giocato ad alti livelli fino a 41, e Materazzi. Milito ne aveva 31, Maicon ed Eto'o 29, Sneijder 26, tanto per citare alcuni dei pilastri del triplete mouriniano. Pur con tutte le attenuanti, insomma, a qualche responsabilità, almeno per non aver saputo risvegliare i giusti stimoli in un gruppo che evidentemente aveva la pancia piena dal quinquennio precedente oltre che, magari, sugli infortuni, Benitez non può sfuggire. Una curiosità, infine: chi era il protagonista del triplete che recalcitrava a lasciare il posto a Coutinho? Rafa non lo dice, ma si tratta chiaramente di Goran Pandev, sempre in campo quando il brasiliano era infortunato o non disponibile.

La festa dopo Istanbul: "La security non mi permise di entrare"

Nell'intervista alla BBC trovano posto anche i ricordi della finale di Champions League vinta col Liverpool in rimonta a Istanbul contro il Milan nel 2005:

Stavo prendendo appunti quando loro segnarono il terzo gol. Ma avevo fiducia e quindi negli spogliatoi incitai i ragazzi, che stavano lì con gli occhi bassi, dicendo che se avessimo segnato subito potevamo rimontare. Andò così e dopo fu solo una grande festa. Peccato che a un certo punto dovetti uscire perché fuori c'era un amico che chiedeva di me: quando provai a rientrare fui bloccato dalla sicurezza e... rimasi fuori anch'io.

Anche l'impresa di Istanbul fra i ricordi di Rafa

Real Madrid: "Nessun caso con Cristiano Ronaldo"

Parlare dell'esperienza sulla panchina del Real Madrid, per Benitez, è come spargere sale sulle ferite, perché la Real Casa è un po' casa sua visto che ci è cresciuto da giocatore e lì ha cominciato la sua carriera da allenatore: una decina le stagioni dalle giovanili alla squadra B. L'esonero dopo pochi mesi brucia ancora anche perché effettivamente la squadra non stava andando poi tanto male: 4-0 allo Shakhtar e 8-0 al Malmoe in Champions League - con 11 gol di Cristiano Ronaldo nella sola fase a gironi! - e solo tre sconfitte, tutte in Liga. Peccato, però, che una di queste fosse quella sbagliata: 0-4 al Bernabeu dal Barcellona. Intollerabile se sei al Real Madrid, tanto che a nulla valse la reazione della squadra che prima di Natale grandinò un 10-2 sul malcapitato Rayo. La sua esperienza madrilena era ormai agli sgoccioli:

Qualcuno aveva interesse a far credere che ci fosse un casino fra me e Cristiano Ronaldo. Ma io parlavo con Cristiano, sapevo che non era così. Comunque, so esattamente come andarono le cose in realtà, ma non posso dirlo.