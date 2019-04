La F1 approda a Baku dopo le tappe a Melbourne, Sakhir e Shanghai. Ecco le informazioni per seguire questo gran premio nel weekend.

di Matteo Bellan - 26/04/2019 05:00

Il campionato di Formula 1 tornerà in azione in questo weekend per il Gran Premio d'Azerbaigian 2019. Il quarto appuntamento della stagione si disputa presso il Baku City Circuit, che dal 2016 fa parte del calendario.

Dopo i GP in Australia, Bahrain e Cina la classifica dice che c'è una Mercedes dominante. Tre doppiette per la scuderia di Brackley. Lewis Hamilton, vincitore a Sakhir e Shanghai, è in testa alla classifica piloti di Formula 1 con 68 punti. Precede il compagno Valtteri Bottas, trionfatore a Melbourne, di 6 lunghezze. Anche in questo fine settimana le Frecce d'Argento partono con i favori dei pronostici.

Ovviamente dalla Ferrari, un po' deludente in questo avvio di campionato, ci si aspetta una risposta in Azerbaigian. Il team principal Mattia Binotto ha annunciato che a Baku ci saranno aggiornamenti sulle SF90 di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Vedremo se gli upgrade porteranno miglioramenti concreti. E a proposito di novità, anche Red Bull ne porterà alcune. Una importante: la nuova specifica di motore Honda, che dovrebbe essere più affidabile e permettere migliori prestazioni. Nel weekend attenzione anche alla lotta dietro ai top team. Ci si aspetta qualche guizzo soprattutto da Renault e Alfa Romeo.

Il podio del Gran Premio d'Azerbaigian 2018 di Formula 1

Formula 1, GP Azerbaigian 2019: informazioni sul circuito e statistiche

Il Baku City Circuit è un circuito cittadino non permanente situato nella zona della città vecchia della capitale azera. Ospita la Formula 1 dal 2016, quando si svolse il Gran Premio d'Europa e dal 2017 è diventato GP d'Azerbaigian. La pista, disegnata con la collaborazione dell'ingegnere tedesco Hermann Tilke, misura 6.003 m ed è la seconda più lunga del campionato dopo quella belga di Spa-Francorchamps. Il tracciato è costituito da 20 curve totali, presenta tratti particolarmente veloci e altri lenti. Il rettilineo principale è lungo 2,2 km, il doppio rispetto a quello di Monza.

È sicuramente importante avere un motore efficace sul piano prestazionale per sfruttare al meglio i punti veloci nei quali è necessario disporre della giusta potenza. A Baku la parte ibrida della power unit ha peso più che altrove. È cruciale possedere un efficiente recupero di energia elettrica da parte del propulsore elettrico MGU-H. Anche la parte endotermica deve funzionare al meglio, tenendo pure conto che il consumo di carburante è alto. Ma non conta solo il motore in Azerbaigian. La pista ha anche curve lente e pertanto i team sono obbligati a trovare un corretto compromesso aerodinamico, in modo tale da avere sufficiente downforce nei tratti guidati. L'efficienza aerodinamica è un fattore fondamentale. E ovviamente sarà importante pure la gestione degli pneumatici. Bisogna individuare la giusta finestra di utilizzo delle diverse mescole. Pirelli a Baku porta le gomme C2 (hard), C3 (medium) e C4 (soft).

Nel 2018 a vincere la corsa fu Hamilton, davanti a Raikkonen e al sorprendente Perez. Vettel, partito dalla pole position, chiuse quarto. Bottas si ritirò mentre era in testa, perchè con la sua monoposto urtò un detrito e un pneumatico si ruppe. Buon sesto posto per Leclerc, che guidava l'Alfa Romeo Sauber. L'anno prima trionfò Ricciardo con la Red Bull, sul podio salirono pure Bottas e Stroll. Il primo vincitore assoluto in Azerbaigian fu Nico Roberg nel 2016, anno nel quale il figlio d'arte vinse anche il suo unico titolo piloti in Formula 1 prima di ritirarsi. Mercedes a quota due successi sulla pista di Baku, uno per la Red Bull e zero per la Ferrari.

Il podio del Gran Premio d'Europa 2016 di Formula 1 disputato a Baku

Programmazione diretta tv e streaming Sky Sport F1 e TV8

Il Gran Premio d'Azerbaigian 2019 del campionato di Formula 1 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport F1 HD. Tramite le app SkyGo e Now TV sarà possibile seguire Prove Libere, Qualifiche e Gara in streaming anche su pc, tablet e smartphone. Per i non abbonati, ci saranno le differite in chiaro sul canale TV8. Di seguito la programmazione con tutti gli orari.

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 26 aprile

11.00-12.30, Prove libere 1

15.00-16.30, Prove libere 2

12.00-13.00, Prove libere 3

15.00, Qualifiche

14.10, Gara

Differite TV8