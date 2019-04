Formula 1, team order Ferrari: Hamilton appoggia Leclerc

Si torna a discutere degli ordini di scuderia del team di Maranello. Anche Hamilton prende posizione e comprende la situazione di Leclerc.

In questo inizio di campionato 2019 di Formula 1 è tornato fortemente alla ribalta il tema degli ordini di scuderia. In particolare quelli della Ferrari, che nei tre gran premi finora disputati ha altrettante volte dato dei team order a Charles Leclerc per favorire Sebastian Vettel. Ovviamente ciò ha provocato molte discussioni.

Il primo episodio è avvenuto nella gara inaugurale in Australia. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 era in quarta posizione ed è stato raggiunto dal compagno, al quale è stato imposto di non superarlo nonostante avesse un passo migliore. In seguito è stato spiegato che, anche passando, il monegasco non avrebbe comunque potuto andare a riprendere Max Verstappen (ormai troppo lontano). Vero, ma non tutti condivisero la scelta della Ferrari. Poi in Bahrain ad inizio corsa fu detto a Leclerc di stare dietro a Vettel altri due giri, ma in quell'occasione il neo-ferrarista disubbidì e poco dopo superò il tedesco. Una mossa che si è rivelata corretta, dato che Charles prese vantaggio dimostrando di essere molto più veloce. Poi sappiamo tutti com'è andato a finire quel GP.

Il terzo episodio è capitato in Cina, quando dal box hanno comunicato al monegasco di lasciare strada a Seb perché aveva un ritmo migliore. L'ordine di scuderia è stato rispettato, però probabilmente è stato dato un po' tardi visto che ormai le gomme di Vettel si erano un po' rovinate e non gli hanno permesso di allungare. Stando dietro di lui, anche Leclerc ha danneggiato i propri pneumatici e la strategia adottata dal team di Maranello ha poi finito per danneggiarlo visto che ha concluso la gara di Shanghai al quinto posto.

Vettel e Leclerc sperano di non avere ancora a che fare con ordini di scuderia

Formula 1, Vettel e Leclerc tornano a parlare degli ordini di scuderia

In questo weekend la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio d'Azerbaigian 2019. In casa Ferrari si spera di non dover nuovamente fare ricorso a team order, mai facili né da impartire né da ricevere. Nelle dichiarazioni che precedono il venerdì di prove libere, Vettel è tornato sull'argomento, oltre ad aver parlato anche di questo fine settimana importante a Baku.

Abbiamo portato degli aggiornamenti - spiega Seb - e ci aspettiamo di avere una monoposto più veloce. Speriamo di avere in pista gli stessi risultati rilevati nella galleria del vento. Nelle prime tre gare non siamo riusciti a vincere, speriamo di poter rimediare nelle prossime diciotto. I rivali sono di alto livello, noi non abbiamo ottenuto il meglio dai primi tre GP. Mercedes forse ha capitalizzato oltre il proprio potenziale, toccherà a noi capovolgere la situazione a nostro favore. Ordini di scuderia? Facile criticare dopo la gara, ma in Cina era giusto provare. Eravamo consapevoli che ciò avrebbe generato discussioni. Ma va bene così, almeno le persone hanno qualcosa di cui parlare.

Leclerc è molto motivato per il GP d'Azerbaigian, spera di riuscire a vincere la sua prima gara in F1. Quella di Baku è una pista che gli piace: ha ottenuto un primo e un secondo posto nel 2017 in Formula 2 e l'anno scorso con l'Alfa Romeo Sauber chiuse con un ottimo sesto piazzamento finale. Alla guida della Ferrari spera di poter salire almeno sul podio, possibilmente sul gradino più alto.

La vittoria non è un'ossessione - afferma Charles -. La mia ossessione è fare il miglior lavoro possibile e tirare fuori il massimo dalla monoposto. Sono sicuro che i risultati arriveranno. Ovviamente sono un po' impaziente, spero che quel momento arrivi presto. Adesso sono concentrato su me stesso e non penso al mio compagno, credo comunque ci sia il potenziale per batterlo. Altri ordini di scuderia? Bisognerebbe chiedere a Binotto, ma in F1 possono capitare. Dipende dalle situazioni nelle quale ci si trova, in alcune lo accetterò. Con il team ne abbiamo parlato. Vedremo cosa succederà in futuro. Chiaramente non fa mai piacere quanto ti viene comunicato di far passare un altro pilota, è normale.

Lewis Hamilton tiene d'occhio Ferrari e Red Bull nel GP di Formula 1 in Azerbaigian

F1, Hamilton parla dei team order Ferrari

Ovviamente nel weekend in Azerbaigian bisognerà fare attenzione a Lewis Hamilton, campione del mondo in carica e leader dell'attuale campionato di Formula 1 2019. Il pilota inglese ha vinto a Baku l'anno scorso e auspica di poter fare il bis per poter allungare in classifica.

Abbiamo disputato solo tre gare, è presto per avere un quadro chiaro. È stato comunque un inizio di stagione migliore di quanto ci aspettassimo. Abbiamo lavorato tanto e sono fiero dei risultati ottenuti, ma la strada è lunga e bisogna continuare a lavorare. Penso che la Ferrari sarà molto veloce, ha anche portato degli aggiornamenti per questo fine settimana. Su questa pista sono andati bene in passato. Mi aspetto pure una Red Bull forte. Cercheremo di essere davanti a loro.

Ad Hamilton è stato anche domandato dei team order avvenuti finora in Ferrari. Il cinque volte campione del mondo si schiera dalla parte di Leclerc.