Il resoconto della prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Azerbaigian. Dopo la FP1 annullata, in FP2 i piloti Ferrari si sono messi davanti a tutti.

di Matteo Bellan - 26/04/2019 17:08 | aggiornato 26/04/2019 17:13

È terminata la prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Azerbaigian 2019 di Formula 1. Archiviato il GP in Cina, c'era grande curiosità di vedere quali sarebbero stati oggi i valori sulla pista dal Baku City Circuit. Riflettori puntati, come sempre, sui team principali soprattutto.

Al mattino subito un colpo di scena. Dopo neanche 15 minuti di sessione, la FP1 è stata sospesa e poi cancellata. La decisione è stata presa dopo che George Russell con la sua Williams è andato a colpire un tombino lievemente rialzato presente sul tracciato. La monoposto è stata gravemente danneggiata ed è servito un carro attrezzi per riportarla al box del team di Grove. I commissari hanno preferito annullare il turno per poter mettere la pista in sicurezza, andando anche a verificare altri potenziali punti critici.

Sicuramente la cancellazione della FP1 non ha fatto piacere ai team di Formula 1. Una sessione in meno significa avere meno tempo per poter preparare il weekend al meglio e ciò può creare dei problemi. Inoltre ci sono squadre, come ad esempio Ferrari e Red Bull, che hanno portato delle novità e pertanto preferivano avere il turno completo per provarle e capire la loro efficacia.

FP1 di Formula 1 a Baku annullata per l'incidente di Russell con la Williams

Formula 1, GP Azerbaigian 2019: tempi e classifica FP2

Nel pomeriggio la FP2 è stata disputata completamente, ma non sono mancate le sospensioni a causa di alcuni incidenti. Una prima bandiera rossa è stata esposta dopo che Lance Stroll è andato a sbattere contro le barriere con la sua Racing Point. La seconda è stata provocata da Daniil Kvyat, che ha colpito il muretto con la Toro Rosso. A causa di una pista parecchio sporca e dei cali di temperatura degli pneumatici nei rettilinei, più piloti hanno commesso errori in certe curve andando lunghi. In frenata bisogna prendere le giuste misure per non sbagliare.

Miglior tempo della seconda sessione di prove libere di Formula 1 in Azerbaigian che va a Charles Leclerc. Il monegasco ha chiuso in 1'42"872, mostrandosi particolarmente in forma sul tracciato di Baku. Doppietta Ferrari completata dalla seconda posizione di Sebastian Vettel, che accusa un ritardo di 324 millesimi dal compagno. Terza posizione per Lewis Hamilton a 669 millesimi dal leader, ma va segnalato che sia lui che il compagno Valtteri Bottas (quinto a +1"131) sono andati velocissimi nella simulazione gara. I piloti Mercedes a livello di passo si sono dimostrati i più competitivi.

Quarta posizione per Max Verstappen, che con la Red Bull incassa 921 millesimi ha Leclerc ma ha mostrato un ritmo costante e interessante. La nuova specifica di motore portata dalla Honda potrebbe aiutarlo su questo circuito con diversi punti veloci. Buona sesta posizione per Kvyat con la Toro Rosso, nonostante l'incidente avuto durante il turno, precede la McLaren di Carlos Sainz. Completano la top 10 Alexander Albon, Pierre Gasly e Lando Norris. Difficoltà per l'Alfa Romeo, che piazza Antonio Giovinazzi dodicesimo e Kimi Raikkonen quattordicesimo. Fatica pure la Renault. Nessun crono per Russell, la cui Williams deve essere riparata. Di seguito i tempi ufficiali e la classifica finale della FP2 di Formula 1 a Baku.

Charles Leclerc Ferrari 1:42.872 28 Sebastian Vettel Ferrari 1:43.196 +0.324s 28 Lewis Hamilton Mercedes 1:43.541 +0.669s 31 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:43.793 +0.921s 24 Valtteri Bottas Mercedes 1:44.003 +1.131s 31 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:44.177 +1.305s 9 Carlos Sainz McLaren Renault 1:44.183 +1.311s 27 Alexander Albon Scuderia Toro Rosso Honda 1:44.216 +1.344s 33 Pierre Gasly Red Bull Racing Honda 1:44.240 +1.368s 24 Lando Norris McLaren Renault 1:44.295 +1.423s 32 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:44.901 +2.029s 25 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 1:45.366 +2.494s 31 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:45.436 +2.564s 28 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 1:45.482 +2.610s 30 Daniel Ricciardo Renault 1:45.483 +2.611s 15 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:45.618 +2.746s 31 Nico Hulkenberg Renault 1:46.717 +3.845s 24 Lance Stroll Racing Point BWT Mercedes 1:47.875 +5.003s 8 Robert Kubica Williams Mercedes 1:48.111 +5.239s 27