In vista dell'Europeo casalingo gli Azzurrini possono pescare a piene mani dalla Nazionale maggiore. E il ct è ottimista: "Con Mancini c'è grande sintonia".

di Andrea Bracco - 26/04/2019 17:16 | aggiornato 26/04/2019 17:21

Dal giorno in cui è stato nominato ct della Nazionale, Roberto Mancini ha subito fatto capire come una delle priorità massime della sua gestione fosse quella di lavorare in sincronia con le varie rappresentative azzurre giovanili. L'ex tecnico dell'Inter ha ideato un sistema di comunicazione generale che, secondo i beninformati, avrebbe l'obiettivo di creare un movimento calcistico in grado di coordinarsi a 360 gradi. Il filo diretto che Mancini ha instaurato con Luigi Di Biagio ne è la diretta conseguenza: i due dialogano, si sentono e si aggiornano continuamente con l'obiettivo di costruire qualcosa di duraturo. Per questo negli ultimi giorni si è aperto il capitolo legato alla presenza di alcuni giocatori al prossimo Europeo under 21.

Il torneo sarà ospitato proprio dall'Italia (in coabitazione con San Marino) e sarà un appuntamento da non fallire assolutamente per vari motivi: in primis, ovviamente, perché gli Azzurri faranno gli onori di casa. In secondo luogo, perché è da tanto, troppo tempo che l'Italia non si porta a casa un torneo vinto sì cinque volte, ma l'ultima nell'ormai lontano 2004.

In tal senso, per affrontare la manifestazione in maniera più competitiva ci sarebbe la possibilità di aggregare alcuni giocatori in età convocabile, ma già presenze fisse con la nazionale maggiore. È lo stesso Di Biagio a confessarlo: durante un evento organizzato da Radio Italia, il ct dell'under 21 ha detto chiaramente che ha totale libertà di scelta verso chiunque, di comune accordo con Mancini. Il pensiero vola quindi ad alcuni profili in particolare come Gianluigi Donnarumma, Nicolò Zaniolo, Federico Chiesa e Nicolò Barella, tutta gente che tra i coetanei potrebbe permettersi di fare una grandissima differenza.

Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini festeggiano un gol con la Roma: Gigi Di Biagio li vuole entrambi per l'Europeo under 21

Verso l'Europeo under 21: Di Biagio studia una formazione da sogno

Anche perché, è questo va specificato, le altre pretendenti al titolo non si faranno molti problemi in tal senso, basti pensare alle tre squadre inserite nel Gruppo A, ovvero quello degli Azzurri. La Spagna, per esempio, si presenterà al via con una rosa composta da gente titolare o quasi nella Liga, così come anche il Belgio e la temibile Polonia, una selezione che - negli ultimi anni - ha prodotto diversi ragazzi particolarmente interessanti (alcuni dei quali giocano anche in Italia):

Sulla carta posso portare chiunque, anche se l'impegno sarà preceduto da due gare della Nazionale A. A breve ne parleremo, ma non penso ci saranno grossi problemi.

Di Biagio sembra sereno e, se andassimo a leggerci il possibile undici che l'Italia potrebbe schierare all'Europeo Under 21, non è difficile capirne il motivo. Qualora il ct disponesse dell'intero gruppo di convocabili, sarebbe facilmente ipotizzabile un 4-3-3 molto fluido con Gigio Donnarumma tra i pali e la coppia di centrali difensivi composta da Filippo Romagna e Gianluca Mancini, con Alessandro Bastoni come prima alternativa. Sulla fascia destra, visto il recente infortunio di Davide Calabria, potrebbe trovare spazio Arturo Calabresi, mentre sull'out opposto Federico Dimarco sarebbe il backup di Giuseppe Pezzella.

Ma è da centrocampo in su che quest'Italia diventerebbe temibile: Di Biagio potrebbe teoricamente chiamare la coppia di romanisti composta da Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, ai quali si aggiungerebbe Nicolò Barella. Questa mediana avrebbe qualità e quantità in abbondanza ma, soprattutto, permetterebbe al tecnico di variare più moduli durante il torneo. D'altronde si parla pur sempre di tre giocatori papabili titolari anche per lo stesso Mancini, che ultimamente ha proseguito il lavoro di valorizzazione dei rispettivi club lanciandoli anche in maglia azzurra.

In attacco dovrebbe trovare spazio Patrick Cutrone, accanto al quale troverebbero posto sia Moise Kean che Federico Chiesa, altri due (quasi) inamovibili della Nazionale maggiore. L'ipotesi del doppio centravanti, con il bomber vercellese un pochino più lontano dalla porta, permetterebbe alla squadra di variare la propria attitudine tattica passando a un 4-4-2 molto scolastico, con Chiesa e Barella larghi sulle fasce e due punte in grado di fare a sportellate contro qualsiasi difesa. Insomma, di idee potrebbero nascerne molte, perché mai come questa volta l'Italia può permettersi di schierare una formazione pronta a giocarsela con tutti.

Una cosa alla quale, negli ultimi anni, non eravamo più abituati. Dopo l'ultimo successo datato 2004, gli Azzurri hanno partecipato a sette edizioni riuscendo ad arrivare in finale una sola volta. L'Europeo 2019 prenderà si giocherà interamente nella seconda metà di giugno, con 12 squadre al via divise in tre raggruppamenti da quattro selezioni ciascuna. L'Italia è inserita nel Gruppo A con Belgio, Spagna e Polonia. Del Gruppo B fanno parte Germania, Danimarca, Serbia e Austria, mentre il Gruppo C è composto da Inghilterra, Francia, Romania e Croazia.