La famiglia di Emiliano Sala è costretta ad affrontare un'altra tragedia. Dopo la morte del giocatore argentino, scomparso il 21 gennaio scorso in un incidente aereo, se ne va anche il padre Horacio, stroncato da un infarto all'età di 58 anni.

Horacio Sala se n'è andato nella notte italiana, dopo aver accusato un malore nella sua casa di Progreso (Santa Fe), città argentina in cui viveva insieme alla moglie. Come si legge su Marca, a dare la notizia è stato il sindaco della città Julio Mülle, intervenuto a Radio La Red:

Il 2019 non smette di darci brutte notizie. Alle 5 del mattino mi ha chiamato la compagna di Horacio per dirmi che era in gravissime condizioni. Quando sono arrivato, lei era distrutta accanto al corpo dell’uomo. I medici non hanno potuto fare nulla. Horacio non ha mai superato la morte di Emiliano. Quando il suo corpo è stato trovato, si pensava che potessero trovare pace, ma le ultime notizie sul pilota e sul club che non vuole pagare devono essere state molto difficili da ascoltare