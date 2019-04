La Fiorentina parte subito forte e va in vantaggio con Muriel al 3'. Un rigore trasformato da Ilicic al 14' riporta la situazione in parità. Il gol vittoria arriva nella ripresa, il Papu Gomez fissa al 69' il risultato sul 2-1. La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si giocherà all'Olimpico di Roma il 15 maggio. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Atalanta-Fiorentina 2-1:

