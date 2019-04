Championship, con un lungo comunicato i giocatori annunciano di non voler scendere in campo nelle ultime due partite di campionato.

26/04/2019

Un'annata da dimenticare per il Bolton Wanderers, sotto ogni punto di vista. La retrocessione in League One è ormai assodata, inevitabile dopo le 28 sconfitte registrate nella Championship, con due giornate ancora da disputare.

Ma le brutte notizie per "The Trotters" non sono finite, perché a rendere tutto terribilmente più complicato ci si sono messe anche le condizioni precarie della società, che hanno portato a dei lunghi ritardi nei pagamenti degli stipendi.

Quelli di marzo non sono ancora arrivati, quelli di aprile sono attesi in teoria per martedì 30. Per questo motivo i giocatori hanno annunciato, con un lungo comunicato, la loro intenzione di non scendere in campo nelle ultime due gare di Championship in programma da qui al termine della stagione, quelle contro il Brentford di questo sabato e la successiva con il Nottingham Forest di domenica 5 maggio.

Bolton Wanderers, momento negativo in Championship

Championship: niente stipendi, scioperano i giocatori del Bolton

La squadra ha spiegato di vivere un momento di profondo "disagio emotivo, mentale e finanziaro, dovuto a cause che non li vedono responsabili e che hanno messo a dura prova sia loro che le rispettive famiglie". Per questo, scusandosi con i loro tifosi, i giocatori hanno spiegato di avere preso questa "drastica decisione", per quanto sia essa difficile e "assolutamente non presa alla leggera".

Già a inizio di aprile i calciatori si erano rifiutati di allenarsi per 48 ore per protestare contro i mancati pagamenti del mese di marzo e gli unici a ricevere qualcosa (in ritardo) sono stati i membri dello staff. Il difensore del Bolton Wanderers, Andrew Taylor, anche in qualità di rappresentante della Player Football Association, lo scorso 12 aprile aveva raccontato quali fossero i problemi dei giocatori, a volte costretti a pagarsi personalmente i costi per gli spostamenti.

La scorsa settimana, l'ex proprietario del Watford, Laurence Bassini, aveva annunciato di aver salvato il Bolton Wanderers dal fallimento, dopo aver trovato un accordo per l'acquisto del club da Ken Anderson. L'acquisizione, che rimane soggetta all'approvazione della Football League, è stata confermata dalla società il 17 aprile, due giorni prima che diventasse ufficiale la retrocessione in League One, dopo la sconfitta in Championship con l'Aston Villa. Un piccolo spiraglio di luce per il futuro, insomma. Ma il presente continua a essere pieno di problemi.