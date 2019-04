Il terzino parla prima del ritorno a San Siro contro i nerazzurri: "Sono migliorato tanto da quando sono arrivato a Torino. Allegri? Uno dei migliori al mondo".

L'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo ha sicuramente oscurato tutti gli altri acquisti fatti dalla Juventus nella scorsa estate ma non c'è dubbio che quello di Joao Cancelo sia stato uno dei migliori innesti sul calciomercato per la squadra bianconera.

Il terzino preso dal Valencia ha disputato un'ottima stagione di debutto con la maglia della Vecchia Signora, in particolare nella prima metà dell'annata in cui è stato letteralmente devastante sulla fascia destra. L'intervento chirurgico al menisco ha frenato le sue prestazioni ma sicuramente il portoghese è stata una nota lieta per i campioni d'Italia.

Sabato sera Cancelo giocherà il suo secondo derby d'Italia con la maglia della Juventus, tornando a San Siro contro l'Inter che è stata la sua squadra nella scorsa stagione. E che secondo lui è stata una tappa fondamentale per il suo approdo in bianconero.

Cancelo ai tempi in cui giocava con l'Inter

Cancelo: "Ringrazio l'Inter: senza i nerazzurri non sarei arrivato alla Juventus"

Cancelo ha parlato ai microfoni di DAZN e a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter ha voluto ricordare l'esperienza in nerazzurro della stagione 2017/2018, terminata perché il club milanese non ne ha riscattato il cartellino a fine annata.

Frizioni con Allegri, Cancelo spegne le polemiche: "È tra i migliori al mondo"

In Italia ho imparato molti concetti di tattica, Spalletti mi ha migliorato e sono grato sia a lui che all'Inter: l'annata di Milano mi ha permesso di arrivare nella squadra migliore d'Italia, la Juventus.

In questi giorni si è diffusa via social network una polemica sul terzino portoghese, che avrebbe messo un "like" di troppo a un commento contro il suo allenatore Massimiliano Allegri. Cancelo ha subito smentito qualsiasi screzio col tecnico.

Il mister è uno dei migliori al mondo, con quel like non c'entro nulla: voglio continuare alla Juventus e con lui.

Il futuro dell'ex Valencia è quindi ancora a Torino, nonostante le voci di una sua possibile cessione. Cancelo ha spiegato di aver lavorato molto per arrivare in un top club come quello bianconero e di non voler andar via dalla Juventus.

Il mio futuro è a Torino, qui sono migliorato ed è normale quando ti alleni con grandi campioni. Chi mi ha impressionato di più? Pjanic, è davvero fortissimo.

In ultimo sono arrivate parole di stima per il suo amico e compagno di Nazionale nel Portogallo, Cristiano Ronaldo. Cancelo lo vede non soltanto come un grande giocatore ma anche come un'ispirazione.