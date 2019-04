Destini incrociati: lo spagnolo potrebbe approdare alla corte di Tuchel dopo gli ultimi guai in campo. E il PSG pensa ad una (mezza) rivoluzione...

di Leonardo Mazzeo - 26/04/2019 16:10 | aggiornato 26/04/2019 16:15

Con il calciomercato estivo che si avvicina, si fanno più insistenti anche le relative voci di possibili trattative. E alcune di queste sono davvero clamorose. Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, però, è difficile bollare come "impossibile" un determinato affare. E tra questi possiamo inserire anche l'ipotetico scambio tra Atletico Madrid e PSG.

Due attaccanti di caratura internazionale, due giocatori decisivi che potrebbero decidere in estate di cambiare aria. Di più: potrebbero decidere di scambiarsi le magliette, e non a fine partita. L'indiscrezione è stata riportata nel corso della trasmissione "Tiempo de Juego", in onda sull'emittente spagnola COPE: da una parte Diego Costa, simbolo del Cholismo e fedelissimo di Simeone; dall'altra Cavani, da anni ormai perno dell'attacco del Paris Saint Germain. Ma il tempo, si sa, cambia tutto e tutti. Anche le maglie.

Dopo essere tornato a casa, quindi, l'attaccante spagnolo sarebbe sul punto di lasciarla di nuovo, destinazione Parigi. Da dove, invece, partirebbe Edison Cavani, che dopo sei anni anni potrebbe anche aver voglia di cambiare aria. Non parliamo più di due giovanissimi (l'uruguaiano è un classe 1987, Diego Costa invece ha un anno in meno) e questo scambio potrebbe essere l'ultimo grande salto delle rispettive carriere. Ma quali sono le ragioni alla base di questa ipotesi di mercato?

Fantamercato o realtà? I motivi alla base dello scambio Diego Costa-Cavani

Partiamo dallo spagnolo: all'Atletico Madrid non sono andati giù gli ultimi atteggiamenti in campo di Diego Costa, che nelle sfida contro il Barcellona ha rimediato l'ennesima espulsione con tanto di 8 giornate di squalifica causa insulti al direttore di gara. Simeone non vorrebbe comunque privarsi di lui, ma l'ingaggio è pesante (10 milioni di euro a stagione) e i Colchoneros avrebbero anche intenzione di rientrare in parte di quei 60 milioni spesi per (ri)portarlo a Madrid.

Fronte Cavani: più o meno ogni estate si parla di un suo possibile addio a Parigi, eppure lui è sempre rimasto in Francia. Il PSG però, dopo l'ennesima delusione in Champions League, potrebbe decidere di mettere in atto una rivoluzione parziale nella quale rientrerebbe anche la cessione dell'ex Napoli. Sul quale, va detto, c'è l'interesse di diverse big (Inter compresa).

Tuchel e Simeone stimano i nuovi possibili arrivi, e questo agevola uno scambio che, almeno in base a queste premesse, potrebbe concretizzarsi davvero. Il calciomercato sta per tornare, a quel punto sarà tempo di addii concreti. E forse adesso il momento dei saluti potrebbe essere arrivato sia per Diego Costa che per Cavani. Chissà se seguiranno davvero percorsi inversi...