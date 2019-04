Il francese avrebbe rifiutato di preparare la documentazione per le trasferte estive in Cina dei Red Devils. E in Spagna lo sognano.

di Daniele Minuti - 26/04/2019 16:55 | aggiornato 26/04/2019 17:00

La prossima sessione estiva di calciomercato si preannuncia scoppiettante in particolare perché il Real Madrid avrà voglia di rivoluzionare la sua rosa dopo la deludente stagione e tutti sanno che quando Florentino Perez mette mano al portafoglio, non bada a spese. Uno dei nomi più caldi sulla lista del presidente dei Blancos è quello di Paul Pogba.

Il centrocampista francese negli ultimi giorni è al centro di tantissime indiscrezioni di calciomercato a partire da quella dell'Equipe che ha rivelato la sua decisione di lasciare il Manchester United a fine stagione, già comunicata a compagni e membri del suo entourage.

Ora per Pogba c'è da chiudere la stagione con la maglia dei Red Devils, ancora in corsa per il quarto posto che significherebbe qualificazione in Champions League. Ma un nuovo indizio sul suo probabile addio arriva in queste ore e riguarda il tour estivo della squadra inglese a cui il giocatore non dovrebbe prendere parte.

Pogba è sempre più vicino al Real Madrid

Niente visto per il tour cinese del Manchester United: Pogba si avvicina al Real Madrid

La rivelazione arriva da José Alvarez, giornalista che lavora per El Chiringuito TV: secondo il cronista spagnolo, Pogba si sarebbe rifiutato di avviare le pratiche per ottenere il visto necessario ai giocatori del Manchester United per intraprendere la tournée estiva in programma in Cina.

🚨NOTICIA #JUGONES | Pogba se niega a sacar el visado para hacer la pretemporada con el Mánchester en China. Información de @10JoseAlvarez. pic.twitter.com/W3xfBM8hMP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 26, 2019

Il tour asiatico fa parte della pre-season dei Red Devils e se davvero l'ex Juventus avesse detto no alla preparazione della documentazione, si tratterebbe di un chiaro segnale delle sue intenzioni.

A dimostrazione dell'insicurezza del suo futuro arrivano le parole di Solskjaer durante una conferenza stampa. Il tecnico del Manchester non è riuscito a dare certezze sulla permanenza del suo numero 6 nella prossima stagione.

Credo resterà ma nel calcio è impossibile garantire qualcosa.

Questa notizia fa felici i tifosi del Real Madrid, squadra che assieme al PSG sembra in prima fila per l'assalto estivo al campione del mondo con la maglia della Francia. L'unica certezza al momento però sembra essere che Pogba l'anno prossimo non vestirà la maglia del Manchester United.