Per l'esterno azzurro il club è intenzionato a pagare il diritto di riscatto al Sassuolo, mentre per l’ex Lazio Marotta si siederà al tavolo con il Monaco. Fumata nera per Vrsaljko e Cedric: i terzini non hanno convinto Spalletti.

di Redazione Fox Sports - 26/04/2019 16:46 | aggiornato 26/04/2019 17:19

A cinque giornate dalla fine del campionato, la corsa Champions entra nel vivo. L'Inter di Spalletti gode di una posizione di vantaggio rispetto alle concorrenti: il terzo posto a cinque punti sul Milan e sull'Atalanta concede ai nerazzurri il lusso di un passo falso contro la Juve campione d'Italia che scenderà in campo a San Siro sabato sera.

La qualificazione ai gironi della prossima edizione della Champions League influirà inevitabilmente sul mercato del Biscione. E sarà determinante anche per il destino dei giocatori arrivati in prestito l'estate scorsa, i cui contratti scadono il prossimo 30 giugno. Entro quella data l’amministratore delegato Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio dovranno decidere sul futuro di Matteo Politano, Keita Balde, Sime Vrsaljko e Cedric Soares.

L'Inter non si vuole trovare nella condizione di rimpiangere un giocatore non riscattato come successo nei casi di Cancelo, approdato alla Juventus lo scorso giugno per 40 milioni, o di Rafinha, tornato al Barcellona. Per i cartellini dei quattro prestiti le casse dell'Inter dovranno sborsare in totale 82,5 milioni di euro. Una cifra considerevole che fa da contraltare ai 40 milioni di plusvalenze che la società dovrà garantire con le operazioni in uscita per rispettare i paletti del fair play finanziario Uefa. La carne al fuoco è tanta, ma a chiarire le idee dei piani alti nerazzurri viene in soccorso il rendimento dei quattro nella loro prima annata ad Appiano Gentile.

Beppe Marotta, ad dell'Inter con Steven Zhang, presidente nerazzurro

Politano al momento sembra l’unica certezza di Marotta. Spalletti stravede per lui, lo ha sempre utilizzato in tutte le competizioni: 43 presenze, cinque reti e sei assist, ma soprattutto dinamismo, corsa e spirito di sacrificio. E l'attaccamento ai colori nerazzurri sembra essere totale. Queste le parole dell'esterno azzurro dopo il derby vinto 3-2 contro il Milan:

Ho avuto alti e bassi, non ero abituato a giocare così tanto e ogni tanto ho avuto un calo fisico, ma sono contento. Cercherò di dare il massimo fino a fine campionato. Ci tengo a essere riscattato e per me sarebbe bellissimo rimanere qui.

Pochi dubbi, quindi, su Politano: l’assegno di 20 milioni per riscattarlo dal Sassuolo è già pronto. Diversa è invece la situazione che riguarda Keita. La discriminante in questo caso è di natura economica: il diritto di riscatto fissato dal Monaco è di 34 milioni in un’unica soluzione. Una cifra quasi inaccessibile oggi per l’Inter, nonostante tra giocatore e società ci sia stima reciproca. La dirigenza nerazzurra proverà a ritrattare i dettagli dell'operazione con il club monegasco puntando a un pagamento dilazionato e a un tetto massimo di 25 milioni.

Matteo Politano e Keita Balde festeggiano dopo un gol dell'Inter

Sono a zero le chance di riscatto di Vrsaljko che è stato utilizzato da Spalletti solo in tredici occasioni quest'anno, complice un infortunio al ginocchio rimediato con la Croazia al Mondiale in Russia. Per il cartellino del terzino dall’Atletico Madrid ci vogliono 17,5 milioni, ma sembra che il club abbia già deciso di lasciarlo tornare in Spagna. E anche per Cedric, arrivato a gennaio dal Southampton per sostituire il croato, l’avventura in nerazzurro si interromperà a fine maggio salvo clamorosi colpi di scena: i Saints chiedono 11 milioni. Decisamente troppi