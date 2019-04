L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio fa il punto sul futuro delle panchine di Juve, Inter, Milan e Roma. Tutte sono interessate ad Antonio Conte.

di Redazione Fox Sports - 26/04/2019 15:46 | aggiornato 26/04/2019 15:52

Su quale panchina si accomoderà Antonio Conte? Questa la domanda a cui ha provato a dare una risposta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che a Sky Sport ha fatto il punto sul futuro dell'ex ct ultimamente accostato a Juventus, Inter e Roma:

Antonio Conte è in attesa che Massimiliano Allegri e la Juventus si incontrino. Le parti dovrebbero vedersi la prossima settimana. Conte ha sempre la Juve in cima alla lista delle sue preferenze. Lui è juventino ed è convinto di aver lasciato qualcosa in sospeso in bianconero, quindi se potesse tornerebbe sicuramente. Tutte le altre squadre che lo vogliono non possono fare altro che aspettare

A cominciare dalla Roma:

La Roma lo ha sentito, come lo ha sentito qualche mese fa l’Inter. La Roma però è il club che sta insistendo di più. Lo vuole in primis il prossimo direttore sportivo Petrachi, legato a Conte da una grande amicizia. Antonio ha preso tempo, sta valutando tutte le offerte. Non ha detto no alla Roma, quindi non lega la sua scelta al raggiungimento della Champions League e sa benissimo qual è la politica del club giallorosso sul mercato. I contatti proseguono e la Roma spera che Conte si convinca. In attesa c’è anche il Milan, dove la conferma di Gattuso è più lontana

L'Inter, invece, sembra sempre più orientata a confermare Spalletti, che ha ancora due anni di contratto:

La conferma di Spalletti sulla panchina dell’Inter sta prendendo sempre più piede. Il motivo è sia tecnico che economico, soprattutto in vista di un raggiungimento dell’obiettivo, ovvero la zona Champions League. Un cambio di allenatore rappresenterebbe un bagno di sangue, costerebbe circa 28-29 milioni di euro, senza tenere in conto i costi aggiuntivi di un nuovo allenatore e di un nuovo staff. Inoltre se dovesse arrivare in Champions il tecnico avrebbe fatto quello che gli era stato chiesto due anni fa. Alla luce di questo, vedo molto difficile un arrivo di Conte

