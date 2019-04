Il tecnico vuole calciatori più funzionali alla sua idea di gioco e chiederà al club bianconero un ulteriore ritocco dell'ingaggio.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 26/04/2019 10:46 | aggiornato 26/04/2019 10:51

Le ultime 5 giornate di campionato per la Juventus saranno quelle degli esperimenti: dopo la conquista matematica dell'ottavo Scudetto consecutivo, Allegri ha detto che utilizzerà i turni rimasti per fare qualche prova per il futuro. Il tecnico si riferisce all'utilizzo di alcuni giocatori in ruoli inediti che saranno uno dei motivi di interesse per i prossimi match dei bianconeri.

Cancelo e Bernardeschi nel ruolo di mezz'ala, un Kean più al centro del progetto e qualche variazione tattica sono i cambi che ci si aspettano dal tecnico livornese, che con le sue parole ha fatto capire di voler restare a Torino anche nella prossima stagione.

Il tanto atteso incontro con la dirigenza ci sarà solamente a maggio ma Allegri ha già chiare le richieste da fare alla società. La prossima annata potrebbe essere quella di un forte rinnovamento della rosa e l'ex allenatore del Milan chiederà giocatori in punti chiave, oltre che un nuovo ritocco dell'ingaggio.

Ndombelé è un obiettivo della Juventus

Un regista, un terzino e l'aumento: le richieste di Allegri alla Juventus

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, una delle novità potrebbe essere quella del cambio di modulo: negli anni fra Cagliari e Milan, Allegri ha sempre utilizzato il 4-3-1-2 che comprendeva l'utilizzo di un trequartista. Questa disposizione tattica fu proposta anche nella prima stagione alla Juventus (quella della finale di Berlino) dove in quel ruolo giocavano Vidal o Pereyra.

Dall'anno successivo il tecnico virò su altri moduli ma sembra che una delle idee su cui sta lavorando sia proprio il ritorno al rombo di centrocampo con il nuovo arrivato Ramsey che potrebbe giocare dietro le punte. Se si passasse a questo assetto tattico però, giocatori come Pjanic e Dybala rischierebbero il posto e una loro cessione nel prossimo calciomercato non è da escludere.

Oltre a questo, Allegri vorrebbe un upgrade in altre zone del campo: se Pjanic partisse servirebbe un vero regista e il nome più caldo è quello di Ndombelé del Lione, giovane talento francese nel mirino di Paratici. Occhio anche ai terzini perché Cancelo non ha convinto pienamente il tecnico specialmente in fase difensiva. In caso di addio del portoghese, si punterebbe su Sidibé.

Anche al centro della difesa ci saranno cambi visto il ritiro di Barzagli e l'età avanzata di Chiellini. De Ligt sembra irraggiungibile quindi è probabile che con Romero arrivi un altro centrale giovane: i nomi sono quelli di Umtiti, Dias oppure di Savic che all'Atletico Madrid non troverebbe spazio nonostante l'addio di Godin.

In ultimo però ci sarà la questione economica da trattare e Allegri sembra intenzionato a chiedere un ulteriore ritocco dell'ingaggio. Attualmente il livornese è il tecnico più pagato del campionato (7,5 milioni a stagione) ed è possibile che il suo stipendio salga ancora in quello che dovrebbe essere l'ultimo anno di contratto con la Juventus. Il summit è atteso fra qualche settimana ma Allegri ha già la lista pronta.