I bavaresi superano il Werder Brema grazie a un tiro dal dischetto concesso senza aver rivisto l'azione al VAR, un gesto che viene criticato senza mezzi termini dal responsabile della tecnologia Jochen Drees.

0 condivisioni

di Simone Cola - 26/04/2019 13:29 | aggiornato 26/04/2019 13:34

Spettacolo, gol e emozioni nella semifinale di Coppa di Germania che vede il Bayern Monaco stendere il Werder Brema al Weserstadion e agguantare la finale che metterà i bavaresi di fronte al Lipsia il prossimo 25 maggio all'Olympiastadion di Berlino. Non mancano neanche le polemiche, che si concentrano sul rigore che al 80esimo minuto di gioco l'arbitro Daniel Siebert concede alla squadra di Niko Kovac e che vale il 3-2 che decide la gara vanificando la grande prestazione dei padroni di casa.

In vantaggio di due gol grazie alle reti di Lewandowski e Thomas Muller, infatti, il Bayern Monaco subisce la rimonta del Werder Brema che si concretizza nello spazio di due minuti, quando prima il giapponese Osako dimezza lo svantaggio e poi il kosovaro Rashica trova il pari che fa esplodere lo stadio: l'inerzia della gara è chiaramente a favore dei biancoverdi, che però vengono beffati quando 5 minuti dopo Coman cade in area dopo un contatto con Gebre Selassie che ai più pare molto leggero.

Non al direttore di gara, che tra le polemiche assegna il rigore che decide la partita senza nemmeno rivedere l'azione al VAR: Lewandowski dal dischetto supera Pavlenka, il Bayern Monaco è in finale di Coppa di Germania ma subito dopo il fischio finale il pubblico presente insorge, assordando di fischi la terna arbitrale e gli ospiti. A distanza di 24 ore, inoltre, è la stessa federcalcio tedesca ad ammettere l'errore dell'arbitro.

Il Bayern Monaco festeggia il gol del 3-2 sul Werder Brema firmato da Lewandowski e assegnato in modo molto dubbio dall'arbitro Siebert.

Coppa di Germania, il Bayern Monaco passa su un rigore dubbio e la DFB ammette l'errore dell'arbitro

La DFB - Deutscher Fußball-Bund - pubblica infatti sul proprio sito ufficiale una dichiarazione del project manager degli arbitri e responsabile della tecnologia VAR Jochen Drees, ex-direttore di gara 49enne che critica senza mezzi termini la decisione presa dal giovane 34enne Daniel Siebert: a spingere la federcalcio a una presa di posizione così netta non è tanto la scelta di assegnare un rigore a molti apparso generoso ma non certo inventato, quanto quella di ignorare l'aiuto tecnologico messo a disposizione dei fischietti proprio per queste situazioni.

Riteniamo che la decisione dell'arbitro non sia stata corretta, in quanto è mancata la comunicazione con il VAR in occasione del rigore assegnato nella semifinale di Coppa di Germania tra Werder Brema e Bayern Monaco. Ci aspettiamo che questo strumento aiuti gli arbitri a evitare gli errori che possono capitare a causa di una percezione falsata di quanto accade in campo e che le immagini aiutino a prendere la decisione corretta. In certi episodi questa non può che arrivare dopo una on-field review.

Quella che non c'è stata nell'episodio che ha sancito la vittoria del Bayern Monaco, spianando ai bavaresi la strada per la finale di Berlino e facendo inferocire il pubblico del Weserstadion e i giocatori del Werder Brema, arrivati a un passo dall'impresa e che hanno visto frustrati i propri sforzi da una decisione più che discutibile. Perlomeno, vista la dura presa di posizione della DFB, si può dare per scontato che situazioni del genere non si ripeteranno.