Il Barça a un passo dal 26esimo titolo nazionale e padrone del proprio destino: mancano tre punti per la matematica. Ma Messi &co. festeggiare anche senza scendere in campo...

di Matteo Zorzoli - 26/04/2019 12:20 | aggiornato 26/04/2019 12:24

La Liga numero ventisei, la quarta negli ultimi cinque anni, ormai è a un passo. Forse anche meno. A quattro giornate dal traguardo, il Barcellona domina il campionato spagnolo a quota 80 punti, a nove lunghezze sull'Atletico Madrid. Questo consente alla squadra di Valverde di essere padrona del proprio destino: tre punti e lo scudetto sarà di Messi e compagni.

Ma c'è di più: sabato i blaugrana potranno laurearsi campioni anche senza scendere in campo al Camp Nou contro il Levante. Tutto, infatti, dipenderà da ciò che accadrà qualche ora prima al Wanda Metropolitano tra gli uomini di Simeone e il Valladolid, attualmente a un punto dalla zona retrocessione, in piena lotta salvezza.

Se l'Atletico Madrid dovesse perdere, il Barcellona sarebbe matematicamente campione di Spagna. Ma ecco tutte le possibili combinazioni di vittoria del titolo già sabato:

Vittoria dell'Atletico Madrid - Vittoria del Barcellona; Sconfitta dell'Atletico Madrid - Barcellona campione; Pareggio dell'Atletico Madrid - Pareggio/Vittoria del Barcellona.

Lionel Messi festeggia un gol con Dembélé

Barcellona e il sogno triplete

In Spagna da cinque anni è quasi un monologo: solo il Real Madrid di Zinedine Zidane, nel 2017, è riuscito a interrompere il dominio casalingo dei blaugrana, peraltro rifacendosi comunque con gli interessi con un filotto inedito in Europa.

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona

Ovviamente l'entusiasmo all'interno dello spogliatoio è alle stelle. Il tecnico, Ernesto Valverde, ha commentato così in conferenza stampa la vittoria ottenuta sul campo dell'Alaves che ha consentito di tenere a distanza di sicurezza i Colchoneros vittoriosi il giorno dopo sul Valencia:

So che l'Atletico Madrid lotterà fino alla fine, ma sono molto felice. Proviamo un'allegria immensa, ma ancora non abbiamo vinto. Abbiamo ottime sensazioni, non vediamo l'ora di essere campioni

In caso di festeggiamenti anticipati, i blaugrana non dovranno perdere la concentrazione per uno degli impegni più importanti dell'anno: la semifinale di andata di Champions League contro il Liverpool di Klopp che si disputerà al Camp Nou mercoledì prossimo. Nella testa dei giocatori e nei cuori dei tifosi resta ancora vivo il "sogno triplete".

Il Barcellona è l’unica squadra ad averlo centrato per due volte: la prima con Guardiola in panchina nella stagione 2008/09 e poi con Luis Enrique, nell’annata 2014/15. Messi e compagni sperano in un posto nella finalissima del 1° giugno al Wanda Metropolitano, mentre in Copa del Re tutto si deciderà il 25 maggio, nell'atto decisivo contro il Valencia.