Atletica, Campionati asiatici: a Doha si balla il Samba

Doha ha ospitato la ventitreesima edizione dei Campionati asiatici nel Khalifa International Stadium, lo stadio che ospiterà la tappa inaugurale della Diamond League il 3 maggio e i prossimi Campionati del Mondo dal 27 settembre al 6 ottobre.

di Diego Sampaolo - 26/04/2019 05:42 | aggiornato 26/04/2019 07:47

Il risultato copertina dei Campionati asiatici è stato senza dubbio il 47”51 con il quale il ventitreenne Abderrahamane Samba ha stravinto i 400 ostacoli maschili davanti a Chan Chen di Taipei (48”92), all’indiano Jabir Madari (49”13) e al vice campione mondiale juniores 2018 Bassem Hemeida, compagno di allenamenti di Samba (49”45). Samba ha trascinato quattro dei primi cinque classificati al record personale. Mai nessuno aveva corso così velocemente nei primi quattro mesi dell’anno. La vittoria ai Campionati asiatici ha permesso a Samba di portare la sua striscia vincente a undici gare consecutive. Nell’ultima giornata Samba ha contribuito al terzo posto della staffetta 4x400 del Qatar con una frazione cronometrata in 44”54.

Con questo tempo il campione del Qatar ha realizzato il sesto tempo della sua carriera al di sotto dei 47”60. Nel corso della sua straordinaria stagione 2018 Samba ha vinto tutte le dieci gare disputate scendendo sempre al di sotto della barriera dei 48 secondi e ha stabilito il secondo tempo di sempre con 46”98 a Parigi e altre quattro performance al di sotto dei 47”50. In questa stagione ha migliorato il suo record personale sui 400 metri con 44”60.

Samba ha affermato in un’intervista che l’obiettivo per il 2019 è battere il record del mondo stabilito da Kevin Young alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992, tre anni prima che Samba nascesse.

Abderrahmane Samba:

Sono contento ma penso di poter correre ancora più forte. L’anno scorso ho iniziato la stagione con 47”9 e ho finito con 46”9. In questa stagione sono partito con 47”5 e voglio finire con 46”5. Il record del mondo è il mio traguardo. Il 44”60 sui 400 metri a Pretoria ha rappresentato per me una piacevole sorpresa e un ottimo inizio di stagione. La prossima gara sarà ai Mondiali di staffette di Yokohama. Quest’anno non ho cambiato molto nei miei allenamenti rispetto al 2018. Solo piccole modifiche ma si tratta solo di piccoli dettagli. Quest’anno disputerò un numero simile di gare rispetto al 2018 e farò anche qualche staffetta e alcuni 400 metri. Nelle gare che disputo non sento pressione. E’ una sensazione piacevole vincere nello stadio dove si svolgeranno i Mondiali e sono eccitato dall’idea di poter correre ancora su questa pista

Quattro medaglie d’oro per Salwa Naser

La vice campionessa mondiale dei 400 metri Salwa Naser ha dominato la finale dei 400 metri femminili in 51”34 con quasi due secondi di vantaggio sulla kazakha Elina Mikhina (53”19) e ha concesso successivamente il bis trionfando anche sui 200 metri in 22”74 con 13 centesimi di secondo di vantaggio su Olga Safronova dopo aver corso la batteria in 22”84. Naser ha contribuito al successo del Barhein nelle staffette 4x400 femminile con un eccellente frazione cronometrata in 49”70 e nella 4x400 mista con il tempo di 3’15”75 e al terzo posto nella 4x100 in 43”61 nella gara vinta dalla Cina con 42”87.

Eccellente 1’44”33 di Abdalla sugli 800 metri

L’ottocentista del Qatar Abubaker Haydar Abdalla ha destato grande impressione per la facilità con la quale si è imposto sugli 800 metri con il miglior tempo mondiale dell’anno di 1’44”33, tempo che lo candida tra i protagonisti dei prossimi Mondiali di Doha. Ibrahim Alzofairi del Kuwait ha terminato staccato in seconda posizione in 1’46”88.

Karam sotto il muro dei 45 secondi

Un altro talento emergente del Kuwait Yousef Karam ha polverizzato il record personale che deteneva prima di questi campionati con 45”63 correndo prima la batteria in 45”04 e successivamente la finale in 44”84. Secondo posto per Abbas Abubakher con 45”14 (record personale).

Kiryu batte Zohri sui 100 metri

Yoshihide Kiryu (primatista giapponese sui 100 metri con 9”98) ha vinto il titolo asiatico dei 100m in 10”10 precedendo di 3 centesimi di secondo il talento indonesiano Lalu Muhammad Zohri, campione del mondo juniores a Tampere 2018. Il cinese Zhiqiang Wu ha vinto la medaglia di bronzo in 10”18 superando di due centesimi di secondo l’ex giamaicano ora rappresentante del Barhein Andrew Fisher.

Due giavellottisti oltre gli 86 metri

Chen Chao Tsun di Taipei, primatista asiatico con 91.36m, ha vinto un’ottima gara di lancio del giavellotto maschile con 86.72m superando l’indiano Shivpal Singh (86.23m).

Ghazal regala l’oro del salto in alto alla Siria

Il bronzo iridato di Londra 2017 del salto in alto Eddin Majd Ghalal ha regalato alla Siria la prima medaglia d’oro in questa manifestazione negli ultimi 26 anni con la misura di 2.31m. Ghazal ha tentato due prove a 2.35m sbagliandole di poco prima di concludere la gara con un tentativo a 2.37m. Il giapponese Naoto Tobe, leader mondiale della stagione indoor 2019 con 2.35m, si è classificato terzo con 2.26m preceduto dall’altro giapponese Takashi Eto (2.29m).

Olga Safronova si è imposta nella finale dei 100 metri femminili in 11”17 davanti alla cinese Ljang Xianjing (11”28).

Vittoria della Cina nel martello femminile per Wang Zheng con l’ottima misura di 75.66m. L’uzbeko Ruslan Kurbanov ha sfiorato i 17 metri nel triplo maschile con 16.93m. India sul gradino più alto del podio nel getto del peso maschile grazie al successo di Tajinder Pal Sing Toor con 20.22m.

Lanciatori in evidenza

Grandi protagonisti della rassegna asiatica sono stati anche il discobolo iraniano Ehan Hadadi, la pesista cinese Gong Lijao e la giavellottista cinese Liu Huihui.

Hadadi, vice campione olimpico del lancio del disco a Londra 2012, ha vinto il sesto titolo asiatico della sua carriera stabilendo il record dei Campionati con 65.95m. Hadadi occupa attualmente il terzo posto delle liste mondiali dell’anno con il lancio di 67.19m realizzato a Chula Vista in California.

La campionessa mondiale in carica e vincitrice dell’ultima edizione della Diamond League Gong Lijiao ha vinto la sua diciassettesima gara consecutiva nel getto del peso femminile con 19.18m in una serie che annovera anche due lanci da 19.13m e 19.00m.

Liu Huihui ha vinto il primo titolo asiatico nel giavellotto femminile della sua carriera stabilendo il record dei campionati con 65.83m al secondo tentativo.

La Cina ha completato la collezione di ori vincendo i 110 ostacoli maschili di Xie Wenjun in 13”21, i 200 metri con Xie Zhenye in 20”33, e il disco femminile con la finalista olimpica Feng Bing con la misura di 65.36m.

Il Barhein ha collezionato una lunga serie di medaglie d’oro nel corso di questi campionati. La vincitrice dell’ultima Cinque Mulini di San Vittore Olona Winfred Mutile si è imposta sui 5000 metri femminili in 15’28”87 precedendo la connazionale Bontu Rebitu e sui 3000 siepi in 9’46”18. Gli altri titoli per il paese del Golfo Persico sono arrivati da Dawit Fikadu sui 10000 metri maschili con 28’26”30, da Birhanu Balew sui 5000 metri in 13’37”42, da John Kibet Koech sui 3000 siepi in 8’25”87 e da Shitaye Eshete sui 10000 metri femminili in 31’15”62.

Ernest Obiena delle Filippine ha vinto un sorprendente titolo asiatico nel salto con l’asta maschile con 5.71m. Obiena si allena con il guru del salto con l’asta Vitaliy Petrov, che in passato guidò lo “zar” Sergey Bubka, sei volte campione del mondo e 35 volte primatista del mondo. La medaglia d’oro nel salto con l’asta femminile è andato alla cinese Li Ling con 4.61m.

Successo a sorpresa della Tailandia nella staffetta 4x100 maschile in 38”99 davanti a Taipei (39”18) dopo la squalifica della Cina.

Il Giappone ha vinto tre medaglie d’oro nell’ultima giornata nel salto in lungo maschile con il campione del mondo under 20 di Tampere Yuki Hashioka con il record personale di 8.22m, nella staffetta 4x400 maschile in 3’02”94 e con Hayako Kimura nei 100 ostacoli femminili in 13”13.

Le prove multiple hanno fatto registrare i successi dell’uzbeka Ekaterina Voronina con 6198 punti nell’eptathlon femminile e del giapponese Keisure Ushiro nel decathlon maschile con 7872 punti. Il campione olimpico del lancio del martello Dilshod Nazarov del Tajikistan si è aggiudicato l’oro con la misura di 76.14m al quinto tentativo.

Atletica Italiana, Elena Vallortigara apre la stagione con 1.90 a Siena

Elena Vallortigara ha aperto la stagione outdoor 2019 saltando 1.90m nel meeting della Liberazione di Siena sulla pedana dove si allena ogni giorno con il coach toscano Stefano Giardi. La ventisettenne vicentina ha superato 1.84m al primo tentativo, 1.88m alla seconda prova e 1.90m alla terza prova prima di sbagliare tre salti a 1.92m. La gara nella sua città d’adozione è stata un test in vista del debutto internazionale in Diamond League a Doha sulla pedana dei prossimi Campionati del Mondo. L’allieva Idea Pieroni ha migliorato di un centimetro il record personale con 1.80m.

Elena Vallortigara:

Mi sono concentrata molto sugli aspetti tecnici al di là della misura. Questa gara era un test per capire come sarei riuscita a tenere la nuova rincorsa di dieci passi, ritmicamente diversa. Sto andando nella direzione giusta. Potevo farcela a superare 1.92m ma ero stanca. Arrivo da un periodo di carico importante ed è normale che fisicamente non sia fresca. Mi sto sentendo bene con la nuova rincorsa. Vedremo cosa accadrà il 3 Maggio a Doha in un contesto molto più competitivo. E con tempi più brevi. L’anno scorso il mio allenatore Stefano Giardi mi aveva scritto su un foglio: “si richiede una prestazione superiore a 1.90 e ho superato 1.94. Quest’anno mi ha scritto: vai e divertiti. Così è stato

Larissa Iapichino realizza la migliore prestazione italiana under 18 sui 300 ostacoli

La fiorentina Larissa Iapichino (figlia d’arte della due volte campionessa mondiale del salto in lungo Fiona May e dell’ex primatista italiano di salto con l’asta Gianni Iapichino) ha realizzato la migliore prestazione italiana under 18 sui 300 ostacoli con 41”96 a La Spezia. L’allieva dei coach Ilaria Ceccarelli e Gianni Cecconi supera il precedente primato di categoria detenuto da Valeria Paccagnella con 42”22 dal 2017.

Marco Lingua ha migliorato il record stagionale nel lancio del martello con 73.64m.

Seconda prestazione in carriera per Lorenzo Benati sui 400 metri

Lorenzo Benati ha stabilito la seconda migliore prestazione della sua carriera sui 400 metri con 47”06 al Trofeo Liberazione di Modena ottenendo un tempo di 2 centesimi di secondo migliore rispetto al 47”08 della stessa manifestazione della scorsa stagione, nella quale vinse il titolo europeo under 18 a Gyor. Il giovane velocista lombardo Andrea Federici si è migliorato di due centesimi di secondo sui 100 metri con 10”51.

Il sedicenne friulano Michele Fina ha sfiorato la barriera dei 70 metri nel lancio del giavellotto con attrezzo da 70 grammi con 69.58m.

Eloisa Coiro ha fatto registrare un ottimo 38”67 sui 300 metri al Trofeo Liberazione di Ostia.

Carifta Games: brillano le stelle Brianna Williams e Oblique Seville

George Town, capitale delle Isole Caymane, ha ospitato la quarantottesima edizione dei Carifta Games, Campionato Caraibico giovanile, che ogni anno sforna una serie infinita di talenti del futuro in grado di vincere titoli olimpici e mondiali. La Giamaica ha dominato il medagliere con un totale di 26 podi (nove ori, sette argenti e dieci bronzi).

La stella più luminosa salita sulla ribalta nella massima rassegna caraibica giovanile è stata la diciassettenne giamaicana Brianna Williams, che ha vinto i 100 metri in 11”25 e i 200 metri in 22”89 nella categoria under 20 aggiudicandosi l’Austin Sealy Award per la migliore prestazione tecnica della manifestazione. Lo scorso anno l’allieva del campione del mondo dei 200 metri di Atene 1997 Ato Boldon vinse il doppio titolo mondiale under 20 a Tampere sui 100 e sui 200 metri (correndo in un eccellente 22”50 sulla distanza più lunga).

Nello sprint maschile si è confermato il talento del diciottenne giamaicano Oblique Seville, che ha vinto i 100 metri in 10”24 davanti al connazionale Rylem Robertson (10”37) poche settimane dopo il successo conquistato ai Campionati scolastici giamaicani.

L’altro fenomeno giamaicano emerso da questa rassegna giovanile è il lunghista e ostacolista Wayne Pinnock, che ha vinto il salto in lungo under 20 con 7.84m con vento a favore entro la norma di +2-0 m/s arrivando a 10 centimetri dal record della manifestazione detenuto dal caimano Kareem Streete Thompson. Poche settimane fa Pinnock ha superato il muro degli 8 metri con 8.05m ai Campionati delle High School giamaicane.

Di ottimo livello anche i 200 metri maschili under 20 dove Xavier Nairne ha conquistato il titolo in 20”65 precedendo Antonio Watson (20”83). La sedicenne di Trinidad and Tobago Shanique Bascombe ha trionfato sui 200 metri under 17 in un eccellente 23”36 superando il grande talento giamaicano Brianna Lyston (23”53).

La tradizione delle Bahamas sui 400 metri continua nella finale maschile under 20 dove Terrance Jones ha prevalso in 46”29 davanti al giamaicano Anthony Cox (46”39). La diciottenne giamaicana Shaquena Foote si è aggiudicata la finale dei 400 metri femminili in 52”63.

Il giamaicano Rasheed Broadbell ha trionfato sui 110 ostacoli under 20 in 13”26. Un altro successo giamaicano è arrivato dal campione del mondo under 20 di Tampere 2018 Kai Chang nel lancio del disco con 59.36m. Le staffette giamaicane hanno vinto la 4x100 under 20 in 39”46 e la 4x400 under 20 maschile in 3’07”82.

Il fratello di Shaunae Miller vince il salto in alto

Il risultato che ha destato maggiore curiosità è arrivato dal salto in alto maschile dove il diciottenne bahamense Shaun Miller ha vinto con 2.16m proseguendo la tradizione di famiglia iniziata dalla sorella maggiore Shaunae Miller Uibo, campionessa olimpica a Rio de Janeiro sui 400 metri. Miller ha preceduto i giamaicani Horatio Humphrey e Romaine Beckford, secondo e terzo con la stessa misura di 2.14m.

Nel salto in alto femminile under 16 Shaunece Miller (altra sorella di Shaunae Miller) si è classificata terza con 1.68m nella gara vinta dalla giamaicana Annishka Mcdonald con 1.74m.

Tyrik Horsford di Trindad and Tobago ha mantenuto l’imbattibilità vincendo il quinto titolo consecutivo in questa manifestazione nel giavellotto realizzando la misura di 71.45m. L’isola caraibica ha già prodotto in passato un grande campione di questa disciplina come Keshorn Walcotto, oro olimpico a Londra 2012.

Kenya e Sudafrica dominano i Campionati africani under 20 e under 18

Il Kenya e il Sudafrica sono state le nazioni dominatrici dei Campionati africani under 20 e under 18 disputati ad Abidjan. Il Kenya ha vinto il medagliere nella categoria under 20 con 28 medaglie (13 delle quali d’oro), mentre il Sudafrica si è imposto tra gli under 18 con 32 podi complessivi e 18 ori.

Zakayo batte il record dei Campionati del grande Daniel Komen

Il risultato tecnico di maggior spicco è arrivato dal keniano Edward Zakayo, che ha vinto il titolo under 20 sui 5000 metri in 13’13”06 battendo il record dei campionati detenuto dal 1994 dall’ex primatista mondiale Daniel Komen. Zakayo, campione mondiale under 20 a Tampere e vincitore del titolo africano assoluto sui 5000 metri nel 2018, ha preceduto il connazionale Jacob Kiprop (13’14”44).

La campionessa olimpica giovanile di Buenos Aires 2018 Fancy Cherono ha vinto i 3000 siepi femminili stabilendo il record della manifestazione con 9’48”56.

Nello sprint il nigeriano Enoch Adegoke si è aggiudicato i 100 metri maschili in 10”29 precedendo i sudafricani Luke Davids (campione olimpico giovanile a Buenos Aires) e Phattshedzo Maswanganyi. La Nigeria ha fatto doppietta vincendo anche i 100 metri femminili dove Rosemary Chukwuma con 11”23 (record dei Campionati). Chukwuma ha completato una rassegna per lei trionfale vincendo anche i 200 metri in 23”81 e la staffetta 4x100. Il Sudafrica si è rifatto vincendo i 200 metri con Masangwany, primo con il record personale di 20”77 davanti a Davids.

Gli altri record dei campionati africani sono arrivati dalla sudafricana Rogail Joseph sui 400 ostacoli femminili con 57”37 e dal sudafricano Breyton Poole (campione del mondo under 18 a Nairobi), vincitore nel salto in alto maschile under 20 con 2.18. Joseph ha vinto anche l’oro nei 100 ostacoli e l’argento nella staffetta 4x400.

La nigeriana Favour Ofili e il sudafricano Sinesipho Dambile sono stati eletti atleti dei campionati. Ofili ha vinto tre medaglie d’oro vincendo i 200 metri in 23”38 e i 400 metri in 52”28 e la staffetta mista. Dambile, che ha stabilito il record africano under 18 con 20”43, si è imposto nella finale dei 200 metri under 18 stabilendo il record dei campionati con 20”52.

Aouani si migliora nei 1500 metri a Charlottesville

L’azzurro Iliass Aouani (studente di ingegneria alla Syracuse University) si è classificato quinto sui 1500 metri al Virginia Challenge di Charlottesville migliorando di tre secondi il record personale con 3’45”61 nella gara vinta dal keniano Justine Kiprop (3’41”89).

I risultati più interessanti del meeting statunitense sono stati il 17.07m di Jordan Scott nel salto triplo maschile, il 19.48m della giamaicana Danniel Thomas Dodd nel getto del peso femminile, la vittoria di Andrew Liskowitz nel getto del peso maschile davanti a Joe Kovacs (20.07), l’8.08m ventoso di Malik Moffett nel salto in lungo e il 10”24 di Cravont Gillespie sui 100 metri maschili.

Gare su strada, Grand Prix Media Blenio a Dongio: Mengesha batte Bekele e Edris con il record del perorso

Il neo campione del mondo under 20 di corsa campestre di Ahrus 2019 Milkesa Mengesha ha iscritto il suo nome nel prestigioso albo d’oro del Grand Prix Media Blenio di 10 km di Dongio, piccolo villaggio nella Valle di Blenio in Canton Ticino. La gara svizzera inaugurata nel 1985 per celebrare la medaglia d’argento dello svizzero Markus Ryffel sui 5000 metri a Los Angeles 1984 è stata vinta in passato da vere leggende del mezzofondo come Haile Gebrselassie nel 1995 e da Paul Tergat nel 1996e nel 1997.

L’edizione del 2019 ha fatto registrare una tripletta etiope. Mengesha ha staccato il grande favorito Muktar Edris e l’altro etiope Haile Telahun Bekele durante il sesto degli otto giri in programma e si è involato verso il successo in 27’46”, tempo che demolisce il record del percorso detenuto da Muktar Edris, campione del mondo sui 5000 metri a Londra 2017 davanti a Mo Farah, due volte vincitore alla Media Blenio nel 2013 e nel 2016 e detentore del record della gara svizzera con 28’10” stabilito nel 2013. Al di sotto del precedente record della manifestazione sono scesi anche Telahun Bekele, secondo in 27’52”, e lo stesso Edris, terzo in 27’56”. James Kibet, vincitore della passata edizione della Media Blenio e al Campaccio 2018, si è classificato al quarto posto in 28’57” precedendo il forte marocchno Soufyan Bouqantar (29’01”). Said Otmani, che di recente ha stabilito il personale sulla mezza maratona con 1h01’13”, è stato il migliore degli italiani in settima posizione con 29’22”.