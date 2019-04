Il tecnico parla alla vigilia di Inter-Juventus: "È sempre una partita bellissima: vogliamo fare risultato. Incontrerò presto la società per programmare la prossima annata".

di Daniele Minuti - 26/04/2019 14:22 | aggiornato 26/04/2019 15:53

Lo Scudetto per la Juventus è ormai vinto ma le ultime 5 partite di campionato potrebbero servire a Massimiliano Allegri per provare alcune novità in vista della prossima stagione. E il prossimo turno vede i bianconeri giocare il derby d'Italia in casa dell'Inter.

La sfida contro i nerazzurri ha sempre un significato particolare anche se il titolo è già conquistato e il tecnico livornese sa che non si può prendere sotto gamba un impegno del genere, anche soltanto per il peso storico della sfida.

Allegri ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus e non ha soltanto presentato l'anticipo serale della prossima giornata di Serie A ma ha anche commentato il suo futuro, che sarà deciso dopo l'incontro con la dirigenza bianconera fra qualche settimana.

Allegri parla prima di Inter-Juventus

Allegri: "La Champions? Competizione bella e bastarda"

In sala stampa Allegri ha subito messo in chiaro che per lui la sfida contro l'Inter dovrà essere giocata al meglio dai suoi giocatori, indipendentemente da chi scenderà in campo. Per il derby d'Italia il tecnico ritroverà il suo capitano Giorgio Chiellini.

Chiellini torna fra i convocati e giocherà titolare. Invece non ci sarà Bentancur per un affaticamento muscolare. Comunque Inter-Juventus è sempre una partita bellissima e noi vogliamo uscire da San Siro con i 3 punti.

Inevitabile parlare del futuro dell'allenatore: fra qualche giorni il livornese incontrerà Andrea Agnelli e il resto della dirigenza per iniziare a programmare la stagione 2019/2020. Che dovrà essere vincente come quella che sta per concludersi.

Con la società parleremo per fare programmi in vista della prossima stagione: vogliamo gettare le basi per un'annata importante visto che vincere il nono Scudetto, la Coppa Italia e la Champions League saranno obiettivi difficili.

Proprio la Champions è il grande rimpianto di questa stagione per la Juventus. L'eliminazione per mano dell'Ajax brucia ancora ma Allegri, come suo solito, ha cercato di analizzare freddamente la campagna europea della sua squadra.

La Champions è bella e bastarda, dipende da mille fattori: devi arrivarci nelle migliori condizioni e per la prima volta da quando sono qui siamo arrivati male ai quarti, anche per colpa mia. La Juventus non è occasionalmente in alto in Europa, è stabilmente nelle prime 8: continueremo col nostro lavoro.

In ultimo un commento su Mauro Icardi, che diverse volte in passato ha castigato la Juventus ma che domani potrebbe partire nuovamente dalla panchina. L'argentino, spesso accostato ai bianconeri sul mercato, andrà tenuto d'occhio secondo Allegri.