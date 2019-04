Il presidente della Juventus lancia la sua proposta per riformulare la competizione a partire dal 2024. A giugno la riunione dell'ECA a Malta.

di Antonio Gargano - 26/04/2019 14:03 | aggiornato 26/04/2019 14:06

Si tratta soltanto di una proposta, almeno per le prossime 6 settimane. La formula che attualmente caratterizza la Champions League potrebbe subire cambiamenti importanti a partire dal 2024. L'idea nasce da Andrea Agnelli, che ha inviato una lettera aperta a tutti i club dell'ECA per sottoporre l'idea di una competizione rinnovata con promozioni e retrocessioni.

L'introduzione del nuovo criterio di qualificazione potrebbe essere discussa tra il 6 e il 7 giugno, quando a Malta andrà in scena la riunione dell'ECA. Non è escluso che tra i punti del meeting europeo rientri anche l'idea del presidente della Juventus, che ricopre la stessa carica nell'associazione dei club europei.

Oltre al criterio di promozioni e retrocessioni, i cambiamenti da attuare in Champions League secondo Agnelli passano anche da altri punti, gran parte dei quali subordinati a quello principale. L'obiettivo è quello di creare un sistema in grado di premiare la programmazione dei club, eliminando situazioni stagnanti che finiscono per abbassare il livello generale della competizione.

Una maggiore dose di calcio europeo migliora il gioco: questo è il punto immediatamente successivo a promozioni e retrocessioni. Agnelli vuole potenziare il ruolo della Champions League nell'immaginario di società, tifosi e sviluppo cittadino. Questo non passa solo dal dinamismo e dalla mobilità del nuovo sistema meritocratico, ma anche da un ambiente più competitivo sotto ogni punto di vista e dalla creazione di partite europee dalla qualità sempre crescente.

In questo modo, si andrebbe a creare un sistema piramidale non basato sul privilegio storico e sul blasone dei club, ma sulla continuità e sugli obiettivi di crescita che ogni società deve imporsi per rimanere nell'élite del calcio europeo. Tutto ciò porterebbe ad un sistema aperto a tutti e contrario al mantenimento di uno status quo che tutela tutte le big: ognuno deve mettersi in discussione per rimanere ad alti livelli.

Ultima, ma non per importanza, è la simbiosi tra la nuova Champions League e i campionati nazionali, che dovranno mantenere il criterio d'accesso alla competizione e la propria rilevanza dal punto di vista tecnico e qualitativo.

Letter from Juventus and ECA chairman Agnelli to all ECA clubs confirms desire for a European pyramid with promotion and relegation in Champions League after 2024 instead of direct qualification from domestic leagues: pic.twitter.com/syhxKrYwMy — Martyn Ziegler (@martynziegler) April 25, 2019

Le prime reazioni

Nonostante i club non si siano ancora esposti pubblicamente, le prime reazioni sui social imputano ad Agnelli la volontà di nascondere l'idea della Superlega dietro la riforma della Champions League. Il sistema di promozioni e retrocessioni potrebbe precludere il cammino delle sorprese e tutelerebbe le big, che potrebbero mantenere più facilmente il proprio diritto a partecipare al torneo, a prescindere dal piazzamento raggiunto in campionato.

Le decisioni delle società, invece, potrebbero emergere già dal summit di Malta che si terrà ad inizio giugno. Una settimana dopo la finale del Wanda Metropolitano, si tasterà il polso dei club europei sulla disponibilità a cambiare formula dal 2024.