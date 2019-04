Il terzino nigeriano, classe 1997, nella pur breve carriera ha avuto numerosi problemi alle ginocchia e al cuore che gli impediranno di tornare in campo. I giallorossi studiano per lui un ruolo in società.

26/04/2019

La Roma se ne era innamorata vedendolo sfrecciare sulla fascia, appena 17enne, nella Primavera dello Spezia che a sua volta lo aveva pescato - così come David Okereke, Orji Okwonkwo e Umar Sadiq - dal Football College Abuja, scuola calcio aperta in Nigeria dalla società ligure nel 2012: come i compagni Abdullahi Nura era arrivato in Italia con un sogno nel cassetto, quello di sfondare come calciatore, giocare in Serie A e magari vestire un giorno la maglia della Nazionale del suo Paese.

Un sogno che purtroppo molto probabilmente è destinato a restare tale: nonostante a detta di molti fosse il più promettente della nidiata, tanto da spingere Walter Sabatini e Frederic Massara a spendere la bellezza di 2,5 milioni di euro per portarlo alla Roma, Abdullahi Nura è stato frenato nella sua brevissima carriera da una serie di infortuni che dovrebbero spingerlo al ritiro a soli 21 anni. I continui problemi cardiaci che da oltre un anno non gli permettono di scendere in campo e di cui aveva già sofferto in passato, sommati a quelli alle ginocchia che lo avevano costretto a saltare quasi interamente la stagione 2016/2017, non gli permetteranno di ottenere l'idoneità sportiva.

Ecco perché, come emerge in queste ore, il giovane terzino nigeriano e il club giallorosso starebbero valutando la risoluzione del contratto del ragazzo che scade nel 2020: una scelta inevitabile e che mette la parola fine alla carriera di una vera e propria promessa e che lascia l'amaro in bocca tanto a Nura quanto alla stessa Roma, che credeva moltissimo in un giocatore a lungo considerato pronto per prendersi un posto in prima squadra e che adesso starebbe studiando un modo per non abbandonare il ragazzo al suo destino inserendolo all'interno della società, magari nello staff della Primavera allenata da Alberto De Rossi.

Sadiq Umar, 22 anni, in azione con la maglia della Nigeria alle Olimpiadi di Rio 2016 dove ha segnato 4 gol in 6 gare contribuendo alla vittoria della medaglia di bronzo delle Super Eagles: un percorso che Abdullahi Nura, partito come lui dal Football College Abuja e passato da Spezia e Roma, non potrà sfortunatamente ripetere.

Atleticamente straripante, rapido e robusto e capace di coprire tutti i ruoli sulla fascia destra così come di agire all'occorrenza anche in mediana, Abdullahi Nura esplode nella stagione 2014/2015 con la maglia della Primavera dello Spezia allenata da Fabio Gallo: è principalmente un terzino offensivo, che ama spingersi in avanti e che spesso lascia il segno (8 gol in 27 presenze) e che conquista così l'attenzione della Roma.

Arriva in giallorosso nell'estate del 2015 insieme a Umar Sadiq: quest'ultimo riuscirà comunque a ritagliarsi uno spazio nel mondo del calcio professionistico, prima alla Roma (con cui è sotto contratto fino al 2020) e poi attraverso una serie di prestiti a Bologna, Torino, NAC Breda, Rangers e Perugia, dove gioca attualmente. In quest'ultimo club un anno prima avrebbe dovuto emergere proprio Nura, che dopo avere apparentemente smaltito prima alcuni problemi cardiaci e poi un grave infortunio alle ginocchia arriva in Umbria nel calciomercato di gennaio del 2018.

L'esordio come professionista (dopo 4 panchine in Serie A con Di Francesco contro Napoli, Chievo, Inter e Sampdoria) arriva subito, il 3 febbraio 2018: Nura gioca 41 minuti nella sconfitta casalinga dei Grifoni contro il Cittadella e dopo averlo a lungo rimandato sembra ormai pronto per spiccare il volo. Si tratta soltanto di un'amara illusione, dato che appena un mese più tardi gli vengono riscontrati i problemi cardiaci che gli negano l'idoneità sportiva: da allora il ragazzo - appena 54 minuti giocati, i 41 dell'esordio a cui si sommano due scampoli di gara contro Palermo e Frosinone - non potrà più scendere in campo.

E adesso, dopo oltre un anno di test che continuano a negare un possibile ritorno in campo, ecco la fine del sogno: nei prossimi giorni Abdullahi Nura rescinderà il contratto che lo lega alla Roma e a soli 21 anni dovrà cominciare a pensare a cosa fare da grande. Il club giallorosso ha deciso di non abbandonarlo, e gli offrirà di continuare a vivere e respirare il calcio seppur in un altro ruolo: non sarà la stessa cosa che correre in campo sotto il boato dell'Olimpico, ma potrebbe bastare a un giovane così sfortunato per voltare pagina e ripartire.