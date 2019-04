Burundi, morto in campo Papy Faty

Tragedia in Burundi, muore in campo il nazionale Papy Faty

Tra i suoi compagni di squadra nella selezione, anche Saido Berahino dello Stoke City e Gael Bigirimana dell'Hibernian: faranno certamente parte della spedizione in Egitto, per la prima edizione del torneo a 24 squadre, anziché a 16.

A seguito del collasso il ragazzo è stato portato in ospedale, ma una volta arrivato i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Fino a questo momento aveva segnato due gol in sette partite, si era guadagnato la convocazione con la nazionale del Burundi, partecipando (anche se dalla panchina) al pareggio con il Gabon che ha garantito l'accesso alla Coppa d'Africa.

Dopo dei controlli medici, infatti, era stato evidenziato un problema cardiaco di vecchia data e per questo gli era stato consigliato di chiudere la sua carriera e sottoporsi a un'operazione. Papy Faty non ha voluto ascoltare le parole dei dottori, il suo club di appartenenza nemmeno. E oggi, durante una partita giocata con i Malanti Chiefs (Swaziland) si è accasciato a terra dopo 15 minuti di gioco.

Tra tre mesi avrebbe preso parte alla Coppa d'Africa in Egitto, anche per questo probabilmente aveva deciso di ignorare l'avvertimento che gli era stato dato lo scorso gennaio.

Una tragedia, resa ancora più dura da digerire per il semplice fatto che stavolta sì, si poteva evitare. Un calciatore di 28 anni della nazionale del Burundi è morto in campo . Il suo nome è Papy Faty, tornato di recente a vestire la maglia della propria selezione dopo tre anni di assenza.

