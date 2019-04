La salvezza da blindare con il Grifone, poi l'Europeo da vivere come protagonista: tra Serie A e Nazionale, il terzino classe 1997 si racconta a FoxSports.it.

di Stefano Fiori - 25/04/2019 12:27

Prendete i suoi anni e moltiplicateli per due: avrete le presenze che ha già collezionato in Serie A. Giuseppe Pezzella, 21 anni (ne compirà ventidue il prossimo 29 novembre) e 42 partite nel massimo campionato: il terzino classe 1997 è uno dei talenti emergenti del nostro calcio. Di lui si parla un gran bene già da quando si è affacciato tra i professionisti con la maglia del Palermo: poi l'arrivo all'Udinese, prima di passare in prestito al Genoa lo scorso gennaio.

Da qui alle prossime cinque giornate, ha una missione: aiutare i rossoblù a conquistare la salvezza matematica. Ma la sua stagione è destinata a vivere un'appendice decisamente entusiasmante: l'Europeo Under 21, che tra il 16 e il 30 giugno andrà in scena nel nostro Paese (in tandem con San Marino).

Pezzella è uno dei punti fermi degli Azzurrini, nell'ultimo ciclo Luigi Di Biagio ha dimostrato di fare grande affidamento sull'esterno napoletano. Per Giuseppe sarà il secondo Europeo, dopo quello del 2017 che vide l'Italia piazzarsi al terzo posto. Nello stesso anno, la sua bacheca personale si è arricchita anche della medaglia di bronzo ottenuta al Mondiale Under 20. Due anni più tardi, Pezzella sogna il gradino più alto del podio con l'Under 21.

Di questo, ma anche del Genoa, della Serie A e del suo futuro personale, il terzino campano ha parlato con noi di FoxSports.it.

Prima la salvezza da blindare con il Grifone, poi l’Europeo Under 21: la tua agenda è decisamente piena di appuntamenti…

Già, questo è un momento molto impegnativo della stagione. Si avvicinano gli obiettivi e, com'è naturale che sia, aumenta anche la pressione. Quello che spero è di essere utile ai miei compagni.

Nella lotta per non retrocedere c’è anche l’Udinese, il club da cui sei arrivato in prestito al Genoa: credi nella salvezza per entrambe le "tue" squadre?

Il mio impegno attualmente è per i colori rossoblù, farò di tutto per sudarmi il rispetto dell'intero ambiente genoano. Poi è chiaro, un pensiero positivo va anche ai miei compagni di Udine.

Quanto conta per te poter imparare da un ex ct della Nazionale come Cesare Prandelli? Qual è il consiglio più importante che ti ha dato?

Ovviamente cerco di apprendere da tutti i miei allenatori. Mister Prandelli è un allenatore molto importante, sono sempre attentissimo a tutti i suoi consigli. In allenamento mi chiede di curare molto la fase difensiva, cosa che sto facendo con grande attenzione.

Mancano meno di due mesi all’Europeo Under 21 in casa: può essere la volta buona per i nostri colori?

È inutile nasconderlo, sulla nostra Nazionale ci sono grandi attese. Sia perché giochiamo in casa, sia perché la squadra è molto competitiva. Daremo il massimo, sarà entusiasmante.

Nella bacheca di Pezzella, la medaglia di bronzo conquistata con l'Under 20 ai Mondiali 2017

Nel girone esordirete contro la Spagna (il 16 giugno a Bologna, ndi): proprio contro di loro, il 1° settembre 2017, hai debuttato in Under 21. E poi c’è quel conto aperto dell’Europeo di due anni fa…

Gli spagnoli sono molto forti, di certo sono tra i favoriti per la vittoria finale. Ma noi ci faremo trovare pronti. Sarà sicuramente una partita tirata e spero di poter dare il mio contributo.

In Nazionale condividi lo spogliatoio con Rolando Mandragora, napoletano doc come te e tuo compagno di squadra sia all’Udinese che nel Mondiale Under 20 di due anni fa: che rapporto c’è tra voi?

Rolly è un mio grande amico ed è il nostro capitano. Con lui ho davvero un bel rapporto e siamo anche conterranei. Ci conosciamo ormai da tempo. Diciamo che è fortunato ad avermi come amico! (ride, ndi).

Oltre a voi due, agli Europei U21 l’Italia potrebbe contare su giocatori come Chiesa, Barella, Kean, Zaniolo: tutti giocatori che si stanno affermando ai massimi livelli. Credi che la rinascita del talento azzurro sia ormai definitivamente cominciata?

Quest'anno l'Under 21 ha messo e sta mettendo in mostra ottimi giocatori, ci sono molti talenti importanti. Ma ho questa convinzione: la costanza futura passerà soprattutto dalla nostra capacità mentale. Per questo spero che il nostro percorso possa essere positivo per tutti.

Quali sono invece i tuoi desideri per la prossima stagione? Rimanere a Genova, affermarti nell’Udinese?

Guarda, proprio perché stiamo affrontando e ci aspettano ancora tanti impegni pesanti, al futuro non ci sto proprio pensando. Dopo l'Europeo capiremo il da farsi.

Hai 21 anni, hai lasciato Napoli a 15 anni per trasferirti a Palermo: sogni un giorno di tornare a giocare a casa?

Quello che sogno è di essere un giocatore di valore in Serie A. Da professionista dico che va bene qualsiasi club e città dove possa trovare continuità di gioco e possa crescere. La mia città ovviamente la porto nel cuore.

Passiamo alle cose "serie": alla PlayStation con quali squadre ti piace giocare?

Posso dirvi su quali giocatori ho puntato. I due più forti, direi: Cristiano Ronaldo e... Giuseppe Pezzella. È per questo che sono in testa! (ride, ndi).

