Il proprietario del club francese lancia la proposta: "Se si può fare a FIFA 19, perché non provarci anche nella realtà".

0 condivisioni

di Marco Ercole - 25/04/2019 20:48 | aggiornato 25/04/2019 22:53

Perché non far valere doppio i gol da fuori area come accade già in una modalità di gioco di FIFA 19? La proposta può sembrare folle, di sicuro sarebbe rivoluzionaria. E a farla è una persona che di innovazioni se ne intende eccome, quindi forse è meglio non sottovalutarla troppo. Lui è Jacques-Henri Eyraud, nel mondo del calcio è noto in quanto presidente del Marsiglia, in Ligue 1.

Prima di diventare proprietario del club francese, però, è riuscito ad affermarsi nel campo dell'editoria e dell'imprenditoria, grazie alle sue idee all'avanguardia, proiettate sempre verso il futuro. Ad esempio, sei mesi prima dell'apertura di Euro Disney, nel 1991, lui ne faceva parte e lo presentò all'epoca come "il più grande progetto d'Europa".

Dopo essere cresciuto insieme al parco tematico francese, ha allargato i suoi orizzonti, fondando nel 2000 la Sporever (insieme a Patrick Chêne), una società che in breve tempo diventa leader in Europa nel settore dell'informazione sportiva digitale, prima in assoluto a proporre partite di calcio in diretta su dispositivi mobili. Nel 2009, poi, diventa presidente e direttore generale della Turf Éditions, un gruppo di media dedicato alle corse ippiche. Nel 2016, infine, entra a far parte dell'Olympique Marsiglia, in qualità di presidente.

Gol doppio da fuori area come a FIFA 19, la proposta del Marsiglia

Marsiglia, il presidente propone di ispirarsi a FIFA 19

E ora che è nel mondo del calcio, Jacques-Henri Eyraud vuole provare a cambiare da dentro il sistema, cercando di apportare delle modifiche rivoluzionarie e controcorrente. La proposta dei gol da fuori area da far valere doppio è un'idea che gli circola in testa da circa un anno, ne ha parlato già nel corso di alcune convention e adesso lo ha rifatto, pubblicamente, a margine del primo summit della start-up Aix-Marsiglia. In questa occasione, il presidente del club francese ha espresso il suo pensiero e la sua proposta:

Il calcio resta straordinariamente conservatore, c'è bisogno di un'evoluzione. Perché su FIFA 19 oggi ci viene proposto che un gol da fuori area possa valere doppio? Perché questa stessa cosa non può accadere anche nella vita reale?

Su FIFA 19 effettivamente c'è questa possibilità tra le varie opzioni delle "regole personalizzate". Allo stesso tempo, però, tra le altre c'è anche la "modalità sopravvivenza", secondo la quale ogni volta che la squadra segna un gol deve rinunciare per forza a un suo giocatore (eccezion fatta per il portiere). Se dovesse raggiungere l'obiettivo di trasportare nel calcio vero il gol di testa che vale doppio, magari il presidente del Marsiglia potrà provare anche a introdurre quest'altra variante.