Mancano appena tre giornate alla conclusione di un torneo dove tutto è ancora in gioco: City e Liverpool in corsa per la vittoria, alle loro spalle si accende la lotta per andare nell'Europa che conta.

di Simone Cola - 25/04/2019 13:07 | aggiornato 25/04/2019 13:11

Sul fatto che la Premier League sia o meno il campionato di calcio più bello al mondo esperti e appassionati potranno discutere a lungo, ma non ci sono dubbi che almeno in questa stagione quello inglese sia il torneo più entusiasmante e ricco di colpi di scena: nelle 5 più importanti leghe europee soltanto la Bundesliga, con l'appassionante testa a testa tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund per la vittoria finale, può riproporre uno scenario simile a quello a cui è possibile assistere nel luogo in cui il football è nato e diventato fenomeno di massa.

L'indubbio fascino dei club inglesi, uniti ai grandi investimenti che ogni anno li vedono protagonisti in sede di calciomercato, fa si che la Premier League resti il torneo più ricco e seguito al mondo: saranno milioni in tutto il pianeta i tifosi che da qui alla conclusione del torneo resteranno con il fiato sospeso in attesa di verdetti raramente così incerti a questo punto della stagione. Una corsa per il titolo che vede sfidarsi punto su punto il Manchester City di Pep Guardiola e il Liverpool di Jurgen Klopp, squadre magnifiche dalle filosofie così diverse eppure così uguali, una lotta per prendere parte alla prossima Champions League - con tutto quello che ne consegue in termini economici e di prestigio - che inevitabilmente avrà due vittime eccellenti.

Ancora tre giornate e sapremo se il City di Guardiola si confermerà campione o sarà la volta del Liverpool di Klopp e Salah, ancora tre giornate e conosceremo il destino di Maurizio Sarri e del suo Chelsea, determinato a difendere con le unghie e con i denti il quarto posto dall'assalto dell'Arsenal di Emery, chiamato a far dimenticare l'iconico Wenger, e del Manchester United di Solskjaer, arrivato a tentare di salvare una squadra che sotto la guida del grande José Mourinho stava incredibilmente affondando. Nel mezzo due importantissimi impegni europei, le semifinali di Champions League dove l'Inghilterra ha ancora ben due squadre in corsa e che potrebbero condizionare non poco un finale di stagione che si preannuncia al cardiopalma.

Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham terzo in classifica: gli Spurs sono relativamente certi di partecipare alla prossima Champions League ma devono pensare anche all'edizione attuale, che in semifinale li vedrà scendere in campo contro l'Ajax.

Premier League, corsa per il titolo e per la Champions: la situazione da qui a fine stagione

È proprio lo spessore dei nomi coinvolti, oltre a una situazione di classifica che a sole tre giornate vede ancora tutte situazioni aperte a qualsiasi finale - soltanto in coda la questione sembra chiusa, con Fulham e Huddersfield già retrocesse a cui si aggiungerà presumibilmente una tra Cardiff City e Brighton & Hove Albion - a rendere la Premier League il campionato più interessante da seguire in questo finale di stagione. Il Liverpool, che non si laurea campione d'Inghilterra addirittura dal lontano 1990, insegue a un punto di distanza il Manchester City, capolista e campione in carica, mentre alle spalle di questo formidabile duo ecco il Tottenham, a quota 70 punti e come i Reds di Klopp ancora in corsa in Champions League.

Una distrazione, quella europea, che potrebbe influenzare non poco il rendimento di Reds e Spurs: di un'eventuale flessione di questi ultimi potrebbero approfittare Chelsea, Arsenal e Manchester United, che occupano rispettivamente la quarta, quinta e sesta posizione con 67, 66 e 64 punti. Più probabile però che il club di Pochettino riesca a resistere, costringendo le tre squadre rimanenti a una lotta senza quartiere per l'ultimo posto valido per l'Europa che conta, una corsa dove ogni passo falso sarà pagato a carissimo prezzo.

Giornata 36

Liverpool-Huddersfield (26/04/2019)

Tottenham-West Ham (27/04/2019)

Leicester-Arsenal (28/04/2019)

Burnley-Manchester City (28/04/2019)

Manchester United-Chelsea (28/04/2019)

Nella 36esima giornata impegno sulla carta decisamente agevole per il Liverpool, che ospita l'Huddersfield ultimo e già retrocesso in una gara che presumibilmente sarà a senso unico. Qualche insida per il Manchester City, che se la vedrà in trasferta con il Burnley capace di risalire la classifica dopo un avvio disastroso e di fermare nell'ultimo turno il Chelsea, protagonista del big match di giornata - un vero e proprio spareggio - in casa del Manchester United di Solskjaer. Con l'Arsenal impegnato a cercare punti pesanti sul campo del Leicester, il Tottenham inseguirà in uno dei tanti derby di Londra che vanno in scena in Premier i tre punti che lo qualificherebbero virtualmente alla prossima Champions League.

Manchester United-Chelsea sarà il big match della 36esima giornata di Premier League e l'unico scontro diretto tra le prime 6 in classifica nelle ultime 3 giornate.

Giornata 37

Bournemouth-Tottenham (04/05/2019)

Newcastle-Liverpool (04/05/2019)

Chelsea-Watford (05/05/2019)

Huddersfield-Manchester United (05/05/2019)

Arsenal-Brighton & Hove Albion (05/05/2019)

Manchester City-Leicester (06/05/2019)

La penultima giornata di Premier proporrà un suggestivo incrocio: per inseguire un trionfo in campionato che manca da quasi tre decadi, il Liverpool dovrà imporsi sul campo del Newcastle di Rafa Benitez, allenatore capace di vincere una Champions League proprio guidando i Reds. I quali, a proposito, saranno reduci dalla gara di andata delle semifinali contro il Barcellona e potrebbero essere costretti a fare turnover. Un'occasione per il City di "strappare" sulla concorrenza: gli uomini di Guardiola ospiteranno un Leicester ormai senza più obiettivi. Nella corsa al terzo e quarto posto impegni sulla carta agevoli per Tottenham (che però sarà reduce dalla sfida con l'Ajax in Europa), Arsenal e Manchester United, con l'Arsenal che avrà nel Watford un avversario decisamente alla portata ma da prendere comunque con le molle.

Per continuare a inseguire il Manchester City il Liverpool dovrà imporsi sul campo del Newcastle del mitico ex-allenatore dei Reds Rafa Benitez

Giornata 38

Tottenham-Everton (12/05/2019)

Manchester United-Cardiff City (12/05/2019)

Leicester-Chelsea (12/05/2019)

Liverpool-Wolverhampton (12/05/2019)

Brighton & Hove Albion-Manchester City (12/05/2019)

Burnley-Arsenal (12/05/2019)

Nell'ultima giornata tutte le squadre scenderanno in campo contemporaneamente, domenica 12 maggio alle ore 16: 90 minuti più tardi tutti i verdetti saranno finalmente emessi, sarà il momento dei festeggiamenti o dei rimpianti: calendario agevole per il Manchester City, che pur in trasferta e sul campo di una squadra che potrebbe essere ancora in lotta per la salvezza dovrebbe facilmente disporre del Brighton mentre il Liverpool, davanti al pubblico amico, ospiterà il sempre insidioso Wolverhampton. Non facile anche la trasferta che attende il Chelsea di Sarri sul campo dell'ostico Leicester, così come l'impegno casalingo che metterà di fronte il Tottenham reduce dalla doppia sfida con l'Ajax all'Everton.

Tra le squadre coinvolte nella corsa alla Champions quello del Chelsea sembra decisamente il più ostico: i Blues saranno protagonisti nell'unico scontro diretto rimasto tra le prime sei in classifica e quindi affronteranno due avversarie che se in giornata possono creare più di un grattacapo a tanti. Per quanto riguarda la corsa per il titolo, seppure il calendario sembri leggermente più agevole per il Manchester City sia gli uomini di Guardiola che il Liverpool per quanto mostrato nel corso della stagione non dovrebbero avere problemi di sorta.

Senza ormai nessuno scontro diretto all'orizzonte (in campionato sono finiti 0-0 e 2-1 per i Citizens, pesantissimo gol decisivo di Sané) tra le due pretendenti al titolo di regina d'Inghilterra dovrebbero spuntarla i campioni in carica. A meno che non accada qualcosa di incredibile, eventualità che - è bene ricordarlo - in Premier League è tutt'altro che impossibile.